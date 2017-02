S obnovou areálu budou dál pomáhat vězni

Příbram – Ostrůvek s altánkem, dobrodružná stezka. To je výběr prvků, které by už letos v létě měli využívat návštěvníci areál Nového rybníku v Příbrami.Dlouho očekávaná revitalizace areálu vyjde zhruba na 25 milionů korun.

Areál přírodního koupaliště Nový rybník v Příbrami.Foto: archiv města



Jak se vyjádřil starosta Příbrami Jindřich Vařeka, ještě do léta by měla být dostavěna kanalizační přípojka, hotový by měl být ostrůvek s altánkem a také dobrodružná stezka, která na ostrůvek povede.

„Přes léto by pak měly probíhat práce na přestavbě skate parku a Junior klubu. U rekonstrukce samotného rybníku město počítá s využitím pomoci Věznice Příbram, a to především na opravu hrází. Spolupráce nyní kvůli mrazu nebyla několik týdnů možná," poznamenal starosta při nedávné tiskové konferenci. Připustil, že je menší problém s restaurací a zázemím.

„To zřejmě budeme muset posunout, aby se tam nedělaly velké práce v době sezóny. Začneme zřejmě až v srpnu, a to velmi jemně, abychom neodradili návštěvníky. Do konce roku by naprostá většina akcí měla být hotová," řekl Vařeka.

V areálu město plánuje uspořádat různé akce a podle místostarostky Ženíškové je nebudou stavební práce narušovat. Vznikají i další projekty jako například na rekonstrukci Junior klubu a skateparku, odkud by staré překážky měly zmizet do konce března. Co s nimi? Město je chce prodat nebo darovat.