S opravou Křižáku to vázne kvůli pozemkům

Příbram – Betonové sídliště Křižák v Příbrami se opravy tak rychle nedočká. Město má problémy s odkupem pozemků od soukromníků.

Sídliště Křížáky v Příbrami.Foto: Deník/Kateřina Chourová

Revitalizace sídliště Křižák v Příbrami, jedno z nejdiskutovanějších témat posledních let, se zadrhla na odkupu pozemků od soukromníků. Vyplývá to z diskuze na radničních webových stránkách mezi obyvateli a starostou Jindřichem Vařekou.

„S vlastníky bylo jednáno a zdá se, že jediné, co v tuto chvíli odkupu brání je to, že v pozemkovém fondu dosud není dostatek peněz," reaguje starosta na dotaz směrovaný k revitalizaci betonového sídliště. Částku ve fondu lze podle Vařeky navýšit dvěma způsoby: dotovat jej z rozpočtu, což se děje, za další prodejem nepotřebných pozemků s tím, že výnosy putují do pozemkového fondu. „Bohužel nejsem schopen umravnit opozici v tom smyslu, aby si všichni zastupitelé uvědomili, že nemůžeme chtít všechno, a že je třeba se občas něčeho vzdát, abychom to, co potřebujeme více, mohli získat," dodává Vařeka.

S návrhem na revitalizaci sídliště postavené v půlce druhé poloviny minulého století, kde si lidé roky stěžují na hloučky opilců a pocit nebezpečí, se obyvatelé obrátili na radnici hned po posledních komunálních volbách. První etapa prací měla původně začít už v první polovině tohoto roku, ale zdržuje ji výkup několika kilometrů čtverečních, bez čehož není možné přistoupit k plánované a náročné obnově okolí zmíněného sídliště.

