S pořadím oprav v příbramském divadle pomůže posudek

Příbram – Udržovat stav zastaralých objektů je mnohdy nekonečný a nákladný problém. Příkladem může být příbramský kulturní dům. Při každé opravě se projeví další potíže. „Stav se dlouho opomíjel, město čeká samá investice," komentuje stav kulturního domu místostarosta Příbrami Václav Švenda.

Město si nechá zpracovat posudek k celkovému stavu budovy a ten určí postup oprav. Podle něj bude plánovat opravy, aby se přednostně odstranily závady, které jsou zdrojem dalších problémů. „Na některých místech bude potřeba udělat sondy, provoz budovy by to ale nemělo omezit," říká Švenda.

Na budově se podepsaly roky, má nestabilní podloží. To se ukázalo při loňské rekonstrukci kina, kterou zkomplikovala havárie vody. Ukázalo se, že voda z prasklého požárního potrubí tekla delší dobu do základů. Vedení města se obává, že podobný problém může nastat i při případné opravě malé scény.

„Zastavili jsme opravy, které byly naplánovány , to znamená výměnu velkoplošných oken a akustiku estrádního sálu. Budeme v tuto chvíli směřovat prostředky do odstranění zásadních příčin a pak by se dělaly další opravy uvnitř," dodává Švenda.

Mimo jiné bude potřeba kolem celé budovy udělat izolace. Podle vedení divadla si lidé nejčastěji stěžují na sedačky na velké scéně a na celkový stav malé scény.