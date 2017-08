S půjčováním kol obec sekla kvůli vandalům

Příbramsko – Je fajn někam vyrazit a půjčit si jízdní kolo. Zvlášť za lidovou cenu, což se o sazbách soukromých půjčoven říct nedá, ale ty městské nebo obecní drahé nejsou. Je to výhoda? Pro někoho ano, pro jiného ne.

Například Petrovice přišly před čtyřmi roky s půjčováním obecních kol jako první v okrese. Novinka se brzy ujala, a tak si ze stojanů mohli výletníci i místní vypůjčit modrobíle pruhované kolo zdarma a popojet si do blízkého okolí. Letos už ale všechno jinak, na obecních kolech si po Petrovicku nikdo nezajezdí, kvůli vandalům.

„Pohár hořkosti už přetekl, protože mnozí uživatelé ta kola buď nevraceli, nebo je vrátili v žalostném stavu, případně jsme je nacházeli poházená ve škarpách a podobně. Z tohoto důvodu jsme ten projekt ukončili,“ zlobí se petrovický starosta Petr Štěpánek.



Jízdní kola, která jsou v použitelném stavu, obec znovu opraví, přetře a ponechá si je pro své zaměstnance či pro účastníky Mezinárodní pěvecké dílny.

Opačné zkušenosti s půjčováním kol má infocentrum v Dobříši, kde se službou začali loni. Ta už není zdarma, ale za přijatelnou cenu. Dospělí za kolo na den zaplatí sto korun, děti polovic.

„Kolikrát se stane, že v týdnu nemáme co půjčovat. Zájem mají rodiny a skupiny, nejčastěji vyrážejí k Památníku Karla Čapka do Strže, do Brd na Knížecí studánky a k penzionu Nový Rybník. A hodně si kola půjčují samotní Dobříšáci, když jim přijedou vnoučata,“ hodnotí letošní sezonu mluvčí dobříšské radnice Nicol Sevaldová.