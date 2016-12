Šalmaj v Příbrami bude příští rok organizovat město

Příbram – Historická slavnost Šalmaj pořádaná několik let v okolí poutního místa Svaté Hory bude příští rok opět jednodenní. To Příbramskému deníku potvrdil starosta Jindřich Vařeka.

Šalmaj 2016. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Další změnou je to, že pořádání desátého ročníku se ujme město. Dosavadní organizátoři slavnosti, členové skupiny Ginevra, budou s organizací jen vypomáhat.



„Bylo podepsáno memorandum s původními organizátory Šalmaje, kteří se cítí již vyčerpáni. Je to opravdu nesmírně náročná věc, kterou nelze dělat jen z entuziasmu. Město je připraveno si vzít tuto tradiční událost na svá bedra," řekl před několika dny starosta Jindřich Vařeka.



Vedení města už také vyčlenilo na jubilejní ročník 350 tisíc korun, což je zhruba o sto tisíc více než v předchozích letech. „Dříve šlo o příspěvek, nyní jde už o financování městské akce," dodal radní Václav Dvořák.



To, zda dojde k nějakým změnám v programu, zatím vedení města neřešilo.



„Jednání s městem jsme vyvolali my, protože jsme pořádání akce nechtěli předávat soukromým subjektům. Město může garantovat každoroční příspěvek, technické zajištění a může garantovat daleko více věcí, než můžeme garantovat my. Když se síly spojí, tak bychom měli dosáhnout stabilní akce, která bude každý rok fungovat," reagoval kapelník Ginevry a pořadatel slavnosti Václav Plecitý.



O nastavení podmínek obě strany ještě jednají, smlouva by ale měla být podepsána na začátku roku. Historickou slavnost si každoročně nenechaly ujít tisíce návštěvníků (reportáž z letošního ročníku zde).