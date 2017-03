Sedlčanská interna zůstává zavřená: nejsou lidi

Sedlčany – Uzavření interního oddělení sedlčanské nemocnice, k němuž se rozhodla společnost Mediterra-Sedlčany závěrem minulého roku, znamená obrovský problém pro obyvatele celého regionu. Případ stále nemá řešení. Výrazný posun nepřineslo podle názoru sedlčanského starosty Jiřího Buriana ani další jednání na kraji. Vyplynulo z něho, že lékaři pro internu v Sedlčanech se stále hledají.

SEDLČANSKÁ nemocnice.Foto: Marie Břeňová

„Byla ustavena trojčlenná pracovní skupina, v níž jsou zástupci Mediterry-Sedlčany, Všeobecné zdravotní pojišťovny a odboru zdravotnictví kraje," sdělil Burian s tím, že společnosti bylo prioritně uloženo, aby pokračovala v hledání lékařů pro obnovení provozu interního oddělení. „Jako trochu pozitivní vnímám, že VZP prodloužila termín k hledání lékařů z 31. března do 30. dubna letošního roku," dodal.

„Mediterra-Sedlčany předložila materiál, který měl dvě části. V té první uvedla jména asi čtrnácti lékařů, které oslovila přímo a argumentovala tím, že agentura, kterou si pronajala, oslovila další asi stovku internistů. Naznačila i návrh, aby ambulance fungovala non-stop jak pro internu, tak pro chirurgii.

„To si ale nedokážu z pohledu zajištění počtu nejméně čtyř lékařů, kterým celou dobu Mediterra zdůvodňuje uzavření lůžková části interny, představit," prohlásil sedlčanský starosta.

Martin Kupka, zástupce hejtmanky pro oblast zdravotnictví, po jednání o uzavření sedlčanské interny uvedl, že kraj posílil hned začátkem roku záchrannou zdravotní službu a zajistil péči v nemocnicích v Příbrami a Benešově. „Zároveň ale chceme znát řešení, pokud by se internu nepodařilo obnovit. Za důležité pokládám, aby v takovém případě byla k dispozici do pozdních večerních hodin interní ambulance a rozšířily se další služby. Rozšířené ordinační hodiny chirurgické a interní ambulance by mohly alespoň z části nahradit chybějící zdravotnickou péči," uvedl Kupka.

Krajská radní Jaroslava Němcová na jednání informovala o tom, že se podařilo v Domově seniorů v Sedlčanech rozšířit službu praktických lékařů. Pokud se internu v sedlčanské nemocnici nepodaří obnovit, bude prý domov usilovat o následná rehabilitační lůžka. (mb)