Sedlčanská interna zůstává zavřená: nejsou lidi

Sedlčany – Pro nedostatek lékařů zůstává zavřeno – a vyhlídky na zlepšení se zatím nerýsují. Tak to aktuálně vypadá s internou v sedlčanské nemocnici.

Provozovatel nemocnice, společnost Mediterra-Sedlčany, kvůli neschopnosti zajistit potřebný počet doktorů přerušil provoz interního oddělení na konci loňského roku – a o budoucnosti lze jen spekulovat. Nové členy týmu hledá, avšak stav se nezměnil: lékaři nejsou. Tohle konstatování – ostatně nijak překvapivé – zaznělo ve čtvrtek večer na schůzce věnované právě budoucnosti sedlčanské interny.

Jeho závěr? Hledání lékařů bude pokračovat – ovšem současně je třeba připravit záložní řešení v podobě významného rozšíření ambulantní péče. Pro případ, že by se oddělení už otevřít nepodařilo, je na místě rozšířit služby a zajistit, aby alespoň interní a chirurgická ambulance byly otevřeny do pozdních večerních hodin. To je stanovisko náměstka středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martina Kupky (ODS).

Právě kraj zasahoval už po uzavření sedlčanské interny: péči o sedlčanské pacienty zajistil ve svých nemocnicích v Příbrami v Benešově, přičemž současně posílil záchrannou službu. Dočasně – nebo už nastálo? Všeobecná zdravotní pojišťovna dala nemocnici čas na hledání lékařů do konce dubna…

Za nábor pomocí inzerátů přes milion korun

To, že s nalezením lékařů bude mít provozovatelská firma problém, Kupka připustil už přednedávnem. Doktorů je nedostatek, poptávka výrazně převyšuje nabídku – a v případě sedlčanské nemocnice prý zatím nepomohla ani nabídka nadstandardního finančního ohodnocení. I pro mladé lékaře je atraktivnější najít si místo na větších pracovištích – a to jak z pohledu pracovní zátěže, tak z hlediska profesního rozvoje. Ve velkých nemocnicích se snáze otevře cesta k další kariéře i k vlastnímu zdokonalování formou spolupráce při léčení pacientů, které lze označit jako mimořádné případy.

Zkušenosti Mediterry-Sedlčany bohužel jeho slova potvrzují. Sehnat doktory se nedaří. Byť nemocnice přímo i s pomocí personální agentury oslovila na 130 lékařů a lékařek – a za nábor pomocí inzerátů utratila od počátku loňského roku již přes milion korun.

Na čtvrtečním jednání, jehož se vedle představitelů nemocnice a Kupky zúčastnili i krajská radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), starosta Sedlčan Jiří Burian (ODS), zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny – a také lidé z místního domova pro seniory, stejně jako představiteli benešovské a příbramské nemocnice, zazněla i informace, že se v sedlčanském domově seniorů podařilo rozšířit službu praktických lékařů.

„V případě, že by se internu v sedlčanské nemocnici nepodařilo obnovit, budeme usilovat o následná rehabilitační lůžka s tím, že bychom zajistili užší návaznost na akutní péči v příbramské a benešovské nemocnici," poznamenala radní Němcová.

Primářka zůstala na oddělení sama

K zajištění fungování interního oddělení potřebuje sedlčanská nemocnice nejméně sedm lékařů s odborností internisty – a pět z nich musí mít interní atestaci. Problémy s tím, že mladí lékaři po složení atestace odcházeli na pracoviště vyššího typu nebo do soukromých ambulancí, vyvstávaly již od počátku roku 2015.

„Za poslední tři roky prošlo oddělením celkem 17 lékařů, ale jejich odchody se nám dlouho dařilo nahradit novými," připomněl ředitel nemocnice Roman Vančura. Kritická situace podle jeho slov nastala před rokem: loni v dubnu, kdy dlouholetý primář odešel na vedoucí pozici ve fakultní nemocnici a najít náhradu se nedařilo.

„Na přechodnou dobu nám vypomohla spřátelená holdingová nemocnice na Malvazinkách, která nám na pět měsíců zapůjčila kvalifikovaného primáře. V této době se nám podařilo získat novou primářku a dva mladé lékaře z Ukrajiny," připomněl minulost ředitel Vančura.

Potvrdil, že už v minulosti lékaři službu v sedlčanské nemocnici nepovažovali za dostatečně atraktivní – navzdory nadstandardním platům proti okolním nemocnicím, ubytování i uvolňování na potřebné stáže, kurzy a školení. Za situace, kdy v republice chybí nejméně tisícovka lékařů, není problém najít místo na pracovišti, které nabídne možnost dále odborně růst díky přístupu k zajímavým akutním případům i nejmodernějším diagnostickým a léčebným metodám.

Loni v říjnu přišla katastrofa, když k termínu 31. prosince dalo výpověď pět lékařů. „Na celou internu zůstala sama primářka společně s bývalou primářkou, která je v důchodovém věku a pracuje pouze na částečný úvazek," konstatoval Vančura. Když bylo jasné, že se nepodaří sehnat náhradu ani pro zajištění minimální úrovně péče, padlo ve druhé polovině listopadu rozhodnutí: provoz lůžkového oddělení musí být přerušen.