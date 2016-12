Sedlčanská nemocnice uzavírá interní oddělení, údajně dočasně

Sedlčany - Roman Vanžura, ředitel sedlčanské nemocnice, kterou provozuje společnost Mediterra – člen skupiny VAMED, neměl pro zdravotníky a obyvatele regionu příznivou zprávu. Od 23. prosince uzavírá Meditera lůžkovou část interního oddělení. Prý na dobu dočasnou. Příjem akutních pacientů končí v pondělí 19. prosince. Interní ambulance bude v provozu i nadále v pracovních dnech, a to od 7 do 15.30 hodin. Důvodem je podle vyjádření ředitele Vanžury zhoršená personální situace.

Sedlčanská nemocniceFoto: Marie Břeňová

„Máme obavy o budoucnost nemocnice," okomentoval rozhodnutí společnosti Miroslav Hölzel, místostarosta Sedlčan. Připustil zároveň, že společnosti Mediterra zákon podobné jednání povoluje. „Může požádat o přerušení interní péče na lůžkovém oddělení z důvodu nedostatečnosti personálu na rok. Kde ale po této době seženou nový štáb zaměstnanců, doktorů, sester," položil spíš řečnickou otázku. „Nejvíc mi vadí, že celé první pololetí letošního roku hovořil ředitel Vanžura na jednání rady o koncepcích rozvoje a zpracovávání studií, případně o dostavbě stávající budovy a za půl roku je všechno jinak a dochází de facto ke změně činnosti," netajil se kritikou místostarosta. „Situací se zabývala ve středu 7. prosince městská rada. S tímto postupem nesouhlasíme, nelíbí se nám. Z našeho pohledu jde o neplnění smlouvy o provozování a pronájmu nemocnice. To podstatné, na čem jsme se dohodli, bylo zajišťovat zdravotní péči pro obyvatele regionu Sedlčanska. Tímto krokem, o kterém jsme nebyli předem informováni, ale až jako poslední, zdravotní péče v požadovaném rozsahu zajišťována nebude. Z nemocnice se jednoznačně stává léčebna dlouhodobě nemocných. Ambulantní služby sice zůstávají, ale pokud nemocnice má již chirurgické oddělení pouze s jednodenní péčí a nyní přichází o interní lůžkovou péči, budou oslabovat další oddělení – laboratoř, rentgen," vysvětlil místostarosta. „Pokud přestane existovat potřeba vyšetření pacientů lůžkového oddělení, neudrží se celotýdenní fungování ani těchto oborů," dodal.

„Obvodní lékaři také v současné době nevědí, jak budou pokračovat. Posílali samozřejmě pacienty na další vyšetření do sedlčanské nemocnice a nyní to pravděpodobně bude znamenat, aby jezdili do Příbrami nebo do Benešova, kde ale nemají ale s nemocnicemi uzavřené smlouvy. Dožadují se proto urychleného jednání s vedením nemocnice," upozornil místostarosta, jakou návaznost a dopad uzavření interny s sebou ještě ponese. O rozhovor k tomuto tématu jsme požádali senátora za Příbramsko a Benešovsko a starostu Sedlčan Jiřího Buriana a jeho vyjádření zveřejníme v některých z dalších vydání. Marie Břeňová