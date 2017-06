Sedlčany svůj boj o nemocnici prohrály

Sedlčany – Provoz interního oddělení sedlčanské městské nemocnice se obnovit nepovede! Region boj o lůžkové oddělení prohrál! Společnost Vamed Mediterra, která nemocnici provozuje, přerušila provoz interny v závěrem loňského roku s odůvodněním na nedostatek odborných lékařů, kteří by zajišťovali na tomto oddělení služby.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Zastupitelé Sedlčan i starostové Sdružení obcí Sedlčanska s tímto opatřením nesouhlasili, rezolutně takové řešení odmítli a pověřili sedlčanského starostu a senátora Jiřího Buriana, aby v tomto duchu s Krajským úřadem Středočeského kraje, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a provozovatelem nemocnice dále jednal.

Zástupci soukromé společnosti Vamed Mediterra na společném jednání všech zúčastněných oznámili ve středu 31. května, že se jim lékaře k obnovení lůžek akutní interní péče zajistit nepodařilo.

Co bude dál? „Je tedy nutné spustit záložní variantu. Od začátku roku jsme pracovali také na náhradním řešení pro případ, že by se lékaře nepovedlo najít. Chtěli jsme, aby i v tomto nepříznivém případě lidé na Sedlčansku pocítili výpadek péče co nejméně. Oproti uplynulým pěti měsícům a krizovým nulovým scénářům nabízí záložní varianta přece jen dostupnější péči. Přibydou například expektační lůžka a lůžka následné péče, rozšíří se provozní doba řady ambulancí. Záložní varianta přináší dokonce i nové služby," myslí si náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS).

Zopakoval, že od 1. července kraj znovu posílí výjezdové pracoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v Sedlčanech. „Od ledna 2017 ke dvěma velkým sanitním vozům přibyla v denní době ještě posádka rendez-vous. Ta bude od července sloužit rovněž nepřetržitě, tedy i v nočních hodinách," deklaroval Kupka s tím, že se bohužel na příkladu Sedlčan projevil aktuální celoplošný nedostatek lékařů v celé České republice. „Největší problémy jsou právě v oblasti interních oborů, urologie, neurologie či onkologie," dodal náměstek.

Podle vyjádření Kupky dosažitelnější ambulantní péče a větší kapacita lůžek dlouhodobé péče by měla odpovědět na potřeby všech pacientů. „Myslíme samozřejmě i na zajištění péče v Příbrami a v Benešově, kde se od ledna starají o větší počet pacientů na svých interních odděleních," připomněl.

Sedlčanský starosta Burian potvrdil, že proti stávajícímu stavu ambulantní péče se rozšíří spektrum služeb. Zástupci společnosti Vamed Mediterra předložili na jednání konkrétní jména lékařů, kteří v Sedlčanech budou v rozšířených ordinačních hodinách působit. Starosta zopakoval, že v souladu s usnesením zastupitelů Sedlčan trval na všech jednáních, kterých absolvoval několik desítek, na znovuotevření interny. Odcházel proto ze závěrečného jednání zklamán. „Vyzval jsem náměstka Kupku a zástupce společnosti Vamed Mediterra, aby byli v Sedlčanech přítomni v pondělí 19. června na jednání zastupitelstva a tam na dotazy zastupitelů a občanů sami reagovali," sdělil.

MARIE BŘEŇOVÁ