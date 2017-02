SedmiDeník: ohlédnutí za uplynulým týdnem v obrazech

Příbramsko - Další týden uplynul jako voda. Pojďme se společně na to zásadnější podívat.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Ivo Šmoldas: Zlí jazykové tvrdí, že řeč se vyvinula proto, aby se dalo lhát

Tochovice – Moderátor a překladatel Ivo Šmoldas pobavil Tochovické svými příhodami nejen z mnohdy strastiplného života na jihu Čech, ale i svým vytříbeným užíváním českého jazyka. Příbramskému deníku při této příležitosti poskytl rozhovor (pokračování zde).

Na běžky nemusíte do hor, u Brodu jsou ideální podmínky

Příbram, Brod - Nedělní slunečné počasí nechalo málokoho při domácí pohodě. Když vyjedete kousek za město, někam do lesů, rázem si připadáte jako na horách. Ne každý má dost času a peněz dopřávat si horský vzduch. Za ideálními zimními podmínkami se ale nemusí na Šumavu nebo do Alp, stačí vyrazit na běžky přímo do Brodu u Příbrami (pokračování zde).

Suchej únor nabourává stereotypy: správný muž nemusí pít jako duha

Příbram – Měsíc bez piva k obědu či bez posezení s přáteli nad sklenkou vína. Příbramáci se přesvědčí, jak jsou na tom s alkoholem a také se zapojí do výzvy Suchej únor. Měsíc bez alkoholu pročistí mysl i tělo. A může nastartovat změnu návyku, vnést do pití rozumnou kontrolu (pokračování zde).

Rušení nočního klidu: Příbramáci musí akce nahlásit do konce února

Příbram – Příbramáci si musí akce či oslavy po desáté večerní dobře naplánovat. Všechny akce, které naruší noční klid, musí vedení města zahrnout do svých obecních vyhlášek. Pokud se tak nestane, musí si dát pořadatelé pozor, aby klid nerušili. Příbramáci mají čas k nahlášení akce do konce února (pokračování zde).

Šéf Ochrany fauny Křížek: Počty návštěvníků jsou oceněním práce

Hrachov – Když se řekne Ochrana fauny, mnoho lidí si vybaví pomoc zraněným a jinak handicapovaným živočichům. S jejím ředitelem a zakladatelem Pavlem Křížkem se setkala osobně řada lidí nejen z Příbramska. Ekocentrum sídlí v Hrachově na Příbramsku, ale pomáhá zvířatům i v okresech Tábor a Benešov (pokračování zde).

Odvážný krok: Jince koupí bývalé lázně na úvěr a bude z nich bydlení

Jince /ROZHOVOR/ – Zastupitelé v Jincích na prosincovém jednání schválili koupi bývalého sanatoria naproti základní škole, a to včetně přilehlých pozemků. Městys si na to vzal sedmimilionový úvěr, který bude splácet deset let (pokračování zde).

V Březnici letos opraví okolí kulturáku, u skateparku přibude in-line dráha

Březnice – Březničtí se letos dočkají in-line dráhy a po letech i opravy prostranství před kulturním domem. Město ale bude hospodařit se schodkovým rozpočtem, v němž se odráží pětadvaceti milionový úvěr. Jeho pomocí vedení města zaplatí nový přivaděč a úpravnu vody na Stráži (pokračování zde).

Příbramská rodačka Wendy Stoklasová patří mezi nejnadanější Čechy pod 30 let

Příbram – Ještě jí ani nebylo třicet a už vyniká ve svém oboru. Rodačka z Příbrami, nyní šéfka prestižního londýnského baru, Wendy Stoklasová patří podle magazínu Forbes k třicítce Čechů, kteří mění svět okolo sebe (pokračování zde).

Pololetní vysvědčení dostali i odsouzení

Rovněž v bytízské věznici na Příbramsku se mohou vězni rekvalifikovat, a to v nových prostorách. Uvedla to mluvčí nápravného zařízení Zdenka Ehrenbergerová. „Vězeňská služba si od toho slibuje zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu za mříže," sdělila mluvčí (pokračování zde).

Zámky a hrady v regionu: Karlštejn zahájil novou sezonu

Region - Hrad Karlštejn je jednou z mála památek, která si od turistického ruchu odpočine jen několik týdnů. Své brány po necelé měsíční pauze totiž otevírá návštěvníkům (pokračování zde).