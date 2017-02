SedmiDeník: ohlédnutí za uplynulým týdnem v obrazech

Příbramsko - Další týden uplynul jako voda. Pojďme se společně na to zásadnější podívat.

Ilustrační foto.Foto: Archiv VLP

V regionu přibudou dvě stovky pracovních míst, firmy staví výrobní haly

Region - Průmyslové zóny se v regionu významnou mírou podílejí na zaměstnanosti. Například další pracovní místa na Příbramsku by měla zajistit firma, která v Parku Evropská staví halu na výrobu filtrů. Hotová by měla být do konce roku. To Příbramskému deníku potvrdil starosta Jindřich Vařeka.



Reportér Deníku při vybíjení chovu v Blatné: Je to masakr

Příbram/Blatná - K vybíjení došlo na třech místech, pracovalo na něm devadesát lidí. Na místě byli hasiči, veterinární správa, policie a dokonce i armáda. Zlikvidováno bylo dvacet tisíc kachen a šedesát tisíc vajec.



Mediterra chce upřednostnit domácí péči před hospitalizací

Sedlčany – Radní v Sedlčanech dostali ve středu 8. února na stůl čtyři varianty, v nichž ředitel sedlčanské nemocnice Roman Vanžura nastínil, kudy by mohla dále kráčet zdravotní péče v regionu Sedlčanska.



Stadiony spolknou miliony: Dobříš plánuje rozsáhlou opravu

Region - Do zimních stadionů města hodlají investovat miliony korun. Řada z nich využívá dotace. Jsou ale místa, kde si na opravy, i když jsou víc než nutné, musejí ještě počkat. Zimní stadion je dlouholetou bolístkou pro Dobříš, která šest let kvůli špatnému stavu objektu nemohla pustit bruslaře na led a hokejisté museli dojíždět do jiných měst.



Řízené požáry jsou jedinou možností, jak rozsáhlá vřesoviště uchovat

Příbram - Minulý týden se na univerzitě v Barceloně konal mezinárodní kongres k využití řízených požárů při ochraně přírody, kterého se zúčastnilo více jak sto prezentujících z celého světa.



Plesové šaty: cena za vypůjčení začíná na osmi stovkách

Region - Plesová sezóna je v plném proudu a napříč celým regionem se konají nejen ty maturitní, tradičními pořadateli jsou města. Půjčovny společenských šatů proto nyní mají napilno. V nádherných róbách chtějí zazářit dámy, pro oblek či smoking přichází i pánové.



Vážná nemoc dokáže ovlivnit život celé rodiny, často přichází vyčerpání

Příbram – Každodenní rutina, kdy se ráno celá rodina rozejde do práce, do školy, kdekoho otravuje. Jak vzácnou se ale stává v případě, kdy do dveří domova vstoupí vážná nemoc!

Do kin míří film Bába z ledu: hraje v něm Pavel Nový i příbramská plavkyně

Příbram – Změnit život, najít lásku a být šťastný je možné v každém věku. O tom vypráví nový film Bohdana Slámy Bába z ledu, do kterého režisér obsadil slovenskou herečku Zuzanu Kronerovou a příbramského rodáka Pavla Nového.



Zajistěte péči o pacienty, vzkazuje hejtmanství sedlčanské nemocnici

Sedlčany – Zajistěte péči o pacienty. Tak lze shrnout výzvu, kterou v pátek středočeské hejtmanství adresovalo provozovateli sedlčanské nemocnice. Vedení kraje požaduje obnovení provozu interního oddělení – nebo má společnost VAMED Mediterra začít připravovat nějaké náhradní řešení.

Nehoda na Monínci: lidé údajně křičeli na personál, ať lanovku zastaví



Monínec - Při středečním pádu pětiletého chlapce z lanovky v lyžařském areálu Monínec na Příbramsku byla u nástupiště obsluha, řekl dnes ČTK provozovatel Jaroslav Krejčí.