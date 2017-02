Šéf Ochrany fauny Křížek: Počty návštěvníků jsou oceněním práce

Hrachov – Když se řekne Ochrana fauny, mnoho lidí si vybaví pomoc zraněným a jinak handicapovaným živočichům. S jejím ředitelem a zakladatelem Pavlem Křížkem se setkala osobně řada lidí nejen z Příbramska. Ekocentrum sídlí v Hrachově na Příbramsku, ale pomáhá zvířatům i v okresech Tábor a Benešov.

Pavel Křížek.Foto: Radim Kořínek

O zvířata pečují zaměstnanci Fauny v hrachovském areálu, který je vybaven prostory pro chov a léčení zvířat, ale také pro veřejnost. „Nabízíme také expozici živočichů, přednáškové a výstavní prostory i interaktivní prvky pro děti. Vaší návštěvou nám pomáháte v provozu naší záchranné stanice při péči o zraněné živočichy ze Středočeského a Jihočeského kraje," říká její šéf Pavel Křížek, který obecně prospěšnou společnost před dvaceti roky založil.

„Uplynulý rok byl důležitý pro mě osobně, ale také pro organizaci. Po nasazení všech našich lidí i příznivců Fauny jsme otevřeli votické Motýlárium, zvýšila se návštěvnost na akcích a také výjezdů je stále více," zhodnotil uplynulý rok Křížek a dodává, že v roce 2016 narostla podpora měst, obcí, sponzorů a drobných dárců, kteří Fauně umožnili být více finančně nezávislí na státních prostředcích. Loňský rok byl také ve znamení organizace v návratu ke kořenům, tedy k praktické ochraně ohrožených druhů či péči o cenné přírodní lokality a rezervace.

Ukazatele návštěvnosti pro loňský rok jsou podle Křížka nejlepší za poslední tři roky. „Návštěvnost se zvětšuje a poslední tři roky naše aktivity navštívilo přes 56 tisíc lidí, zejména dětí," pochvaluje si Křížek. Více v následujícím rozhovoru.

Jak je to tedy s návštěvností Hrachova a Votic konkrétně?

Co se týče pobočky Hrachov, tam je nárůst oproti roku 2015 o 1600 lidí a Votice v roce 2016 navštívilo o 2400 lidí více. Je ale nutné dodat, že ve Voticích to byl jen zkušební provoz. Ty počty jsou oceněním práce a je to příjemný dárek k dvacáté sezoně, kterou začínáme a nic na tom nemění ani nárůst počtu ekocenter a zoo v kraji.

Kolik zvířat jste vloni přijali? Jaká je návratnost do přírody?

Vloni bylo 669 výjezdů a 776 přijatých živočichů. Návratnost přesáhla 58 procent. K tomu musíme připočítat záchranné transfery obojživelníků, netopýřích kolonií a dalších o celkovém počtu kolem 20 tisíc jedinců. Další počty představují transfery mravenišť z lokalit ohrožených stavbami.

Vaše organizace funguje jako vzdělávací centrum. Jak si tady vedete?

Pořádáme výukové programy pro školy a další projekty. Naše centrum ekologické výchovy bylo v roce 2006 jmenováno krajským střediskem environmentální výchovy a osvěty Středočeského kraje. Stanice se tak otvírala veřejnosti a postupně se rozšiřovala nabídka akcí a s ní rostl i zájem návštěvníků. Kromě provozu stanice a ekocentra se věnujeme realizaci řady programů druhové ochrany, zajišťujeme péči o zachovalé přírodní lokality v regionu, organizujeme celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytujeme odborné konzultace – ekoporadnu a vytváříme mnoho informačních materiálů.

Původně jste působili ve Voticích…

Ano, a do Votic jsme se víceméně vrátili v roce 2014 a vloni tam ve zkušebním provozu otevřeli Motýlárium. Obrovskou zásluhu na tom mají Pavel Zadražil a Ondřej Sedláček a ostatní, kteří se svou prací či podporou na projektu podílejí. Celý projekt má také svůj přesah - říkáme návštěvníkům, co ohrožuje svět motýlů a hmyzu.

Jak hradíte provoz Fauny?

Podpora měst a obcí je z mého hlediska zásadní. Vážíme si každé koruny, schválené zastupitelstvy měst a obcí. Podpora přesáhla v loňském roce více jak 900 tisíc korun. Rozpočet běžného chodu organizace je kolem šesti milionů a stát se na tom podílí asi jednou pětinou. Je to obrovská zodpovědnost vůči zaměstnancům, obcím, městům i veřejnosti.

Podpora měst a obcí je z mého hlediska zásadní. Vyjadřuje určité uznání naší práce v oblasti od Veselí nad Lužnicí na Soběslavsku až po Voznici na Dobříšsku. Vážíme si každé koruny, schválené zastupitelstvy měst a obcí z tak rozsáhlého území. Podpora přesáhla v roce 2016 více jak 900 tisíc korun. Tato podpora je pro nás zásadní podobně jako podpora Středočeského a Jihočeského kraje. Peníze jsou použity především na krmení, pohonné hmoty a veterinární činnost. Rád bych proto totuot cestou poděkoval zastupitelům všech obcí a měst a jejich starostům.

Kolik lidí pro Faunu pracuje?

Máme osm lidí a externí spolupracovníky. Celkem pro nás dělá asi dvacet lidí a plánuji možné navýšení hlavně na letní měsíce. Buxde ale záležet i na úspěšnosti získání podpory od sponzorů. Rozpočet běžného chodu je kolem šesti milionů a stát se podílí asi jednou pětinou. Je to obrovská zodpovědnost vůči zaměstnancům, obcím, městům i veřejnosti.

Chystáte nějaké akce k 20. výročí?

Především chceme důstojně představit organizaci veřejnosti - ukázat její úspěchy, ale i pády a ukázat co již dvacet funguje v kraji pro přírodu, zvířata a lidi.