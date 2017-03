Sezónu na Točníku slavnostně otevře akce Med dej

Točník – Hrad Točník si mohou zájemci až do konce března prohlédnout vždy o víkendu, a to v době od 10 do 16 hodin. V této době se konají i komentované prohlídky. V dubnu se otevírací doba této středočeské památky rozšíří kromě pondělí na všechny dny v týdnu. Mezi její hradby se mohou lide vypraviti od 10 do 17 hodin.

Hrad Točník kromě prohlídek nabízí i tradiční akce. Ta první nese název Med dej a uskuteční se v sobotu 1. dubna. Tradiční setkání slavnostně zahájí turistickou sezónu na Točníku, zároveň zavede děti i dospělé na medvědí stezku, která končí u medvědária, domova medvědů Agáty a Martina. Stezka je volně a lehce přístupná všem, lemují ji informační panely, které přinášejí spoustu zajímavostí ze života medvědů, nejen těch točnických. Také čtěte: V pátek odstartuje nová Tip liga Na programu budou i soutěže pro nejmenší návštěvníky. Vystoupení sokolníka si mohou užít všichni bez rozdílu věku. Program potrvá do 10 do 16 hodin, připraví ho zástupci Spolku Nudle a hradu Točník. V dubnu se lidem otevírá i nedaleký hrad Žebrák, který spolu s Točníkem tvoří největší České souhradí. Hrad Žebrák bude v dubnu otevřený v sobotu, neděli a o svátcích od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin. Většina hradu je volně přístupná, po zakoupení vstupenky se návštěvník dostane i do jinak uzavřené části paláce a věže. Nepřehlédněte: Inkluze znamená více peněz, ale i rizika V paláci se nachází model hradu v podobě z 13.století a model po královské přestavbě hradu na konci 14. století i s rybničním systémem kolem, dále panely popisující historii hradu i s dobovými pohledy a také zbytky pískovcového točitého schodiště.

