Silnice ve Středočeském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností

Region - Silnice ve Středočeském kraji jsou ve čtvrtek sjízdné se zvýšenou opatrností. Na řadě míst ve všech okresech v kraji sněžilo nebo sněží. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic trápí řidiče sněžení i na Pražském okruhu a dálnici D1. Teploty v kraji se pohybují od minus pěti do plus tří stupňů. Na Příbramsku bylo ráno kolem plus 0,5 stupně Celsia.

Na několika místech trápí řidiče kromě sněhu také nárazový vítr, a to především na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Praze-východ. SNěhové jazyky se například tvoří i na silnici I/18 mezi Rožmitálem a Bohutínem. Na silnicích druhých a třetích tříd leží ujetá vrstva sněhu, často ošetřená inertním posypem. Sněhové jazyky se tvoří kromě okresu Příbram i na Benešovsku.

Ve Středočeském kraji je zataženo až oblačno, místy polojasno. Český meteorologický ústav vydal ve středu výstrahu před tvorbou ledovky a sněhových jazyků, která je platná až do čtvrtečních dvanácti hodin dopoledne. (čtk, red)

