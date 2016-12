Situace se sedlčanskou nemocnicí je kritická, nezastírá místostarosta města

Sedlčany – Uzavření interního oddělení sedlčanské nemocnice, kterou provozuje společnost Mediterra, je velkým zásahem v zajištění základní lékařské péče pro obyvatele celého Sedlčanska. Ředitel nemocnice Roman Vanžura tvrdí, že je k tomuto kroku donutil nedostatek lékařů. Poukazuje, že jde o celorepublikový trend, kdy lékaři dávají přednost práci na klinikách ve velkých městech nebo práci v zahraničí. Tento argument však před radními ani občany regionu neobstojí. Místostarosta města Miroslav Hölzel je přesvědčen, že jde o záminku, která soukromé společnosti nahrává v jejím dlouhodobějším záměru.

ŘEDITEL NEMOCNICE Roman Vanžura.Foto: Marie Břeňová

„Je to evidentní signál společnosti internu neprovozovat a zvýšit ekonomicky lukrativní počet lůžek následné péče. Lékaři, kteří dali sedlčanské nemocnici v posledních letech výpověď, jsou místní a přesto raději denně do zaměstnání dojíždí. Víme také, že k ukončení pracovního poměru se ani jeden z internistů nerozhodl kvůli práci v zahraničí," vidí situaci jinak než Vanžura místostarosta.

„Se zástupcem obvodních lékařů Vladimírem Zámostným jsme se dohodli, že bude radu města ve středu 21. prosince informovat o závěrech jednání praktických lékařů s ředitelem Romanem Vanžurou. To se stalo. Kromě toho lékaři projevili zájem o setkání se starostou města Jiřím Burianem, na které by přišli všichni. Stav je skutečně velmi vážný. V tuto chvíli například nevědí, kam posílat pacienty, jak zajistit jejich předoperační vyšetření… Dopad pro sedlčanský region v podobě, kterou si Mediterra připravila, je velice nepříjemný. Samozřejmě se snažíme tento stav nějak zvrátit.

Podle místostarosty se uskutečnila jednání starosty s novým krajským radním pro zdravotnictví Martinem Kupkou a s ředitelem krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Střední Čechy Pavlem Pivrncem, na níž byl Jiří Burian v pondělí 19. prosince s tím, že následovalo ve čtvrtek 22. prosince další jednání krajského radního Kupky s ředitelem Pivrncem.

„Dohodli se, že začátkem ledna vyvolají další schůzku, na níž pozvou i starostu Buriana. Budou hledat cesty, jak minimalizovat nepříznivý dopad na obvod, který čítá přibližně 25 tisíc lidí. Starosta kvitoval, že přístup VZP je vstřícný a situaci rozumí a chce pomoci služby zajišťovat." Jak? „Cílová varianta zatím na stole není," nepopírá místostarosta. Připomněl, že Mediterra může podle zákona požádat na Krajském úřadu Středočeského kraje o přerušení provozu až na jeden rok. „Všeobecná zdravotní pojišťovna však dala společnosti Mediterra lhůtu do konce března 2017," sdělil místostarosta. Zároveň uvedl, že nepovažuje za reálné, aby do té doby zajistilo vedení společnosti Mediterra, respektive její majitel VAMED, pro internu potřebný personál. Potvrdil, že kraji ani VZP se jednání Mediterry rozhodně nelíbí: „Společnost nenaplňuje princip a účel veřejného zdravotního pojištění, které spočívá v tom poskytovat lidem základní zdravotní péči. Region Sedlčanska se tím stává odříznutým. Pokud by se nečinily rychlé a razantní kroky, může to vést i k oslabení ambulantní péče v Sedlčanech, což by mělo dalekosáhlý dopad. Stovky lidí chodí například na diabetologickou poradnu. To budou jezdit do Příbrami nebo do Benešova?"

Za neseriozní postup považuje místostarosta, že ještě letos v listopadu při jednání se starostou Burianem ředitel Vanžura vůbec o kritické situaci nehovořil. „Přitom o ní musel vědět. Pokud zbývající lékaři z interny odcházejí k 31. prosinci, tak museli být v té době již ve výpovědní lhůtě. Ředitel se starostou společně probíral, jaké budou mít požadavky ve vztahu k opravám nemocnice. Druhého prosince přišla na radnici stručná informace, že internu Mediterra zavírá," připomněl. Hölzel sdělil, že Mediterra ani nedodržela povinnost, aby informaci podala Všeobecné zdravotní pojišťovně 60 dnů před plánovaným uzavřením provozu. VZP oznámení dostala až v polovině prosince. Potvrdil, že požadavek starosty Jiřího Buriana setkat se s jednatelem VAMEDu trvá, ale zatím nebyl akceptován.

„Setkal jsem se těsně před Vánoci s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram Holobradou. Tvrdí, že nemocnice je připravena, pokud v Sedlčanech pracoviště rychlé záchranné pomoci bude posíleno o další posádku, pacienty převzít. To je sice chvályhodné, ale považuji to stále za nouzové řešení. Stále si myslím, že Sedlčany lůžkové oddělení v nemocnici potřebují," dodal. Marie Břeňová

Novinová zpráva z 8. května 1963

Sedlčany, květen 1963: „Obyvatelé Sedlčan budou mít postaráno o své zdraví . Po necelých třech letech rekonstrukce budovy Okresního národního výboru byla 7. května 1963 slavnostně otevřena nová nemocnice. Tytam jsou doby, kdy museli obyvatelé Sedlčan dojíždět do nemocnice v Prčici… V novém lůžkovém zařízení byla otevřena dvě nejpotřebnější oddělení: interní s 51 lůžky a chirurgické s 50 lůžky. V následujících letech pak Sedlčanské čeká vznik nových pracovišť a jejich rozvoj – například biochemické laboratoře, rentgenové diagnostiky,…"