Škola nemusí být jen o učení v lavicích

Krásná Hora - Pohyb, spolehnutí na druhého, odvaha, vlastní vystoupení. To je jen malý výčet důvodů, proč si základní školy zvou cirkusové umělce, aby děti naučily něco nového.

Artisté cirkusu Happy Kids tento projekt zatím realizovali za hranicemi, v Česku to zkouší teprve druhým rokem. Ještě není mnoho škol, co se zúčastnily, ale které ano, chválí si.

Do Krásné Hory přijel cirkus z Chýně, nyní má namířeno do školy ve Velkých Hamrech, poté se stěhují do Bohutína. O tom, že školní výuka není jen o učení v lavicích, je přesvědčená i ředitelka základní a mateřské školy v Krásné Hoře Eva Šedivá. „Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, zapojily se skoro všechny děti a myslím, že si hodiny strávené nácvikem vystoupení, i vystoupení samotná, užívaly."

Projektu škola věnovala větší část hodin v minulém týdnu, ve škole se děti učily dvě hodiny ráno, ale potom si děti užívaly společně strávený čas v šapitó.

Neměli rodiče obavy ze zranění? "O zranění jsme se nebáli, trenéři volili takové prvky, které děti bezpečně zvládly a vždy je někdo jistil. Při tréninku ve skupinách byl vždy přítomen i učitel. Některé disciplíny byly náročnější na nácvik, některé méně, ale všichni museli nakonec předstoupit před publikum, a to rozhodně vyžaduje odvahu a zasluhuje ocenění. Při vystoupeních se děti navzájem podporovaly, povzbuzovaly, vytvářely nádhernou atmosféru…" popisuje Eva Šedivá s tím, že všichni se zhostili svých úkolů úžasně a vystoupení se moc povedla.

"Jen škoda, že ne všichni rodiče se na vystoupení svých dětí přišli podívat. Mnoho se jich zase přišlo podívat dvakrát," dodává ředitelka školy.