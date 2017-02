Školáci si užijí prázdniny nejen na horách

Střední Čechy - Nejen kalendářně je ještě zima, ale přesto školákům začínají jarní prázdniny. Jak asi stráví volný týden školáci v některých regionech? Rodiče menších dětí už nyní musí řešit, jak své ratolesti zabavit.

Každý okres má také prázdniny v jiném termínu a například na Rakovnicku si už dnes děti užívají prvního volného dne.

Rakovník

Pro děti z Rakovnicka, které zůstávají doma, hlavní program na celý týden už několik let připravuje Dům dětí a mládeže v Rakovníku a v Novém Strašecí. Děti se mohou přihlásit buď na celý týden za 800 korun, nebo na jednotlivé dny za 180 korun. Stále jsou ještě volná místa. Program začíná v osm a končí v půl čtvrté.

Děti v Rakovníku se například vydají do Náprstkova muzea v Praze místo zavřeného plaveckého bazénu. Zavítají do rakovnického železničního depa, zahrají si šipkovanou. Děti z Nového Strašecí se vyřádí v bazénu Toboga Praha, aquaparku, nebo navštíví zábavné centrum Žirafa - obojí v Kladně. V úterý je čeká bruslení v Rakovníku. Kromě toho Dům dětí a mládeže pořádá i týden na lyžích, buď na Božím Daru nebo v Itálii.

Příbram

Jarní prázdniny na Příbramsku začnou až za necelé dva týdny, tedy od 27. února do 5. března. Zdaleka ne každý má tu výhodu umístit děti k babičkám nebo čerpat dovolenou a užít si ji podle svého. Většina námi oslovených lidí volí tu příjemnější variantu. „Přemýšlela jsem, jestli o jarních prázdninách vodit děti do školky nebo odjet na hory. Vyhrály hory," těší se už teď Kateřina Lobodášová, učitelka Mateřské školy Rybička v Příbrami.

O děti předškolního věku mají rodiče v Příbrami postaráno. Jarní prázdniny se totiž na školky nevztahují. „Zavřít by mohly jedině v případě, že by zaznamenaly absolutní nezájem rodičů a schválili by to radní. To se v Příbrami netýká ani jediné," informovala mluvčí radnice Pavlína Svobodová. V praxi to vypadá tak, že školka nemá otevřené všechny třídy, ve většině bude otevřená jen jedna.

Pokud rodiče nebudou mít na děti čas kvůli práci, mohou jim zajistit alespoň částečný program v kulturních a dětských zařízeních. S příměstskými tábory se totiž na Příbramsku o jarních prázdninách pytel netrhá. Zajímavý program v uvedeném týdnu nabízí například Dům dětí a mládeže v Příbrami.

„První den pořádáme zájezd do České televize, autobus je ale naprosto nabitý a další zájemci už nemají šanci. Naplnili bychom dva, kdyby to bylo možné," říká Marcela Jelínková, vedoucí zájmových kroužků. Další den, 28. února, se koná od 8.30 do 12 hodin tvořivé dopoledne Malý kutil a souběžně s tím tvoření z keramiky. Podobně mohou prožít dopoledne i ve středu.

„Rodiče už začínají svoje děti přihlašovat, myslím, že bude zájem," doufá Marcela Jelínková, která nejraději se svými dětmi vyrážela o jarních prázdninách na hory. „Přemýšlím o to, že bych na příští rok uspořádala jarní prázdniny na horách, ale mám obavy, že bychom výlet v Příbrami neobsadili. Rodiče by se zřejmě dnes už báli pustit děti na lyže," dodává.

Beroun

V berounském regionu začínají jarní prázdniny 6. března, takže si na ně děti musí ještě pár týdnů počkat. Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos připravil Domeček Hořovice, středisko volného času pro malé i velké školáky, na jarní prázdniny zajímavé aktivity. Kdo má rád výtvarnou činnost, může se zúčastnit příměstského tábora, který se od 6. do 10. března uskuteční v Rodinném centru Kaleidoskop v areálu starého zámku v Hořovicích. Pro školáky, kteří rádi sportují, je od 4. do 11. března k dispozici zase týdenní lyžařský kurz, který děti stráví ve Špindlerově mlýně v Krkonoších.

Kladno

V okrese Kladno jsou jarní prázdniny ve dnech 20. až 24. února. Kladenské volnočasové středisko Labyrint přichystalo na toto období každodenní aktivity s názvem Jarní trollí prázdniny. Jsou určeny dětem od šesti do třinácti let. Program ve středisku, vždy od 8.30 do 16.30 hodin, je spojen týdenní hrou, dítě je však možné přihlásit i na jednotlivé dny.

Účastníky čekají společenské hry, vycházky, sportovní aktivity, výtvarná i keramická dílna a spousta další společné zimní zábavy. Labyrint přihlášky přijímá naposledy v pondělí 13. února a o prázdninách navíc pořádá pro šestnáct dětí starších deseti let lyžařský a snowboardový kurz v Horní Úpě v Krkonoších a celotýdenní prázdniny na turistické základně v Libušíně.

Letos zde na děti čeká hra Expedice Everest. Školáci spolu budou ve dvou týmech soutěžit v tom, kdo jako první zdolá nejvyšší horu světa Mt. Everest. Užijí si pobyt venku, pohybové i zábavné hry, výtvarné i hudební tvoření a soutěže.

Středisko volného času Ostrov Slaný na jarní prázdniny připravilo také řadu aktivit. Patří mezi ně hraní deskových her, výtvarné techniky, bowling nebo výlety do History parku Ledčice, kladenského aquaparku či Trampolínového parku v pražské Kolbence.

Na jednotlivé programy je nutné se přihlásit nejpozději v pondělí 13. února.

