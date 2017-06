Šlágry farmářských trhů: brambory, koláče a bylinky

Sedlčany - Dobrou příležitost nabídnout regionální produkty, výpěstky a výrobky ze svých farem nebo dílen měli v sobotu na sedlčanském náměstí prodejci od osmi do dvanácti hodin. Farmářské trhy, na nichž převládaly barvy léta, pořádalo opět Sdružení obcí Sedlčanska.

Oproti loňsku zde chyběla vůně a červená barva jahod. Tereza Kuchařová, jedna z hlavních organizátorek akce, pěstitele jahod postrádala. „Bývají tu jahody z Nedrahovic, ale letos se jich urodilo málo a mají na ně pořadníky. Pěstitelé se omluvili. Počítala jsem s dalšími dvěma prodejci, ještě v pátek mě ujišťovali, že přijedou. Rezervovala jsem místo na šestimetrový stánek, ale nejsou tu. Proč, to nevím,“ komentovala neseriozní jednání.

Vybírat na třiceti stanovištích ale bylo z čeho. Lochovi z kozí farmy to neměli z Kňoviček do Sedlčan daleko, zákazníkům chce být na očích také křepenická pekárna. Z jižních Čech přijel s květinami zahradník Miloš Pokorný. „Na živnosťáku mám napsáno, že elektronickou evidenci tržeb mám mít od března příštího roku. Rád bych k mému stánku potom pány, kteří tohle vymysleli, postavil a díval se. Určitě by si kluci, kteří obyčejné živnostníky čím dál víc omezují a otravují jim život, užili,“ poznamenal.

Největšími šlágry letních trhů byly jako obvykle brambory z rodinné farmy Švagrových z Nedrahovic. Fronta nepolevovala až do konce akce. Jen se zaprášilo za koláči, buchtami a dalšími cukrářskými výrobky místní cukrářky Jany Boštíkové. Na nezájem kupujících si nemohli stěžovat ani pěstitelé bylinek.

Farmářské trhy ozdobilo vystoupení ZUŠ Sedlčany a folklórního tanečního souboru z Kamýku nad Vltavou. Na závěr svého vystoupení předvedli tanečníci mazurku a pak si každý z nich došel pro někoho z diváků a vzal ho do kola.

V okolí kašny byla také výstavka výtvarných prací dětí ze Základních uměleckých škol v Sedlčanech a Petrovicích a místních mateřských školek. Téma bylo společné: Hurá prázdniny. Malí výtvarníci dostali za odměnu poukázky na občerstvení v cukrárně podle vlastního výběru, aby si čas, který je dělí od velkého volna, osladili.

Marie Břeňová