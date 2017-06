Sobotní akce na Nováku: bez alkoholu, cigaret a psů

Příbram - Již tuto sobotu se v areálu přírodního koupaliště Nový rybník uskuteční velkolepý Den sportu Příbram 2017. Při vstupu bude nutné dodržet určité bezpečnostní zásady. Vzhledem k častým dotazům pro návštěvníky slavností připravila mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová odpovědi na nejčastější otázky.

Areál přírodního koupaliště Nový rybník v Příbrami.Foto: archiv města

Kdy akce začíná a jaký bude program?

Vstup do areálu bude umožněn v 8.15 hodin. Celodenní program startuje v 9 hodin a je nabitý soutěžemi, sportovními exhibicemi a dalšími aktivitami, které doplní účast hvězd českého sportovního života. Celodenní akce v přírodním areálu Nového rybníka bude pokračovat večerním programem v blízkém letním kině. Kompletní program se sportovními disciplínami, které si budete moci vyzkoušet, najdete na webu http://densportu.pribram.eu/.



Kudy bude možné se dostat do areálu?

Vstupy do areálu budou tři: od viaduktu v Březnické ulici, z Milínské ulice a z horní brány u letního kina. Vstup od skateparku bude uzavřen.



Budu moci vjet do areálu Nového rybníka s dětským kočárkem?

Vzhledem k tomu, že program je připraven pro celé rodiny, tak na Novák bude možné vzít i kočárky. Výjimku tvoří letní kino, kam při večerním programu vstup s kočárky umožněn nebude.



Jak to bude s cyklisty? Mohou na Novák vjet se svými koly?

Do areálu Nováku klidně na kole přijet můžete, pro vstup využijte vchod z Milínské ulice. Na louce pod chatičkami bude zřízeno odstavné hlídané depo, kde si svoje bicykly můžete v klidu a zdarma odložit. Bude tam také Úschovna věcí, kde si můžete nechat své brusle, hokejky a další věci.



Bude celý program na Nováku zdarma?

Je to tak, dopolední i večerní doprovodný program v areálu Nového rybníka a letního kina je pro všechny zdarma.



Údajně každý, kdo splní určité disciplíny, dostane zlatou medaili…

Sportoviště na Nováku bude rozděleno do barevných zón. Děti musí absolvovat sportovní disciplínu v každé z nich. Vyhrát může opravdu každé dítě, protože po absolvování 11 sportovních disciplín z různých sportovních zón získá každý účastník do patnácti let „zlatou" medaili, se kterou se bude moci vyfotit na stupních vítězů.

Kdo ze slavných sportovních osobností dorazí? Jak program na Nováku začne?

Program slavnostně zahájí v 9 hodin starosta města Příbram Jindřich Vařeka, oheň Dne sportu pak na ostrůvku uprostřed rybníka zapálí významná příbramská běžkyně Tereza Čapková. A koho dále na Nováku uvidíte? Například olympijskou vítězku a mistryni světa v běhu na lyžích Kateřinu Neumannovou, zlatého fotbalového olympionika Ladislava Vízka, nebo tenisové sestry Plíškovy, které vyzpovídají moderátoři celého sportovního dne Michal Hrdlička a Marcel Forejt.



Účast rovněž přislíbili: badmintonista Petr Koukal, bývalý fotbalový útočník a reprezentant České republiky Horst Siegl, někdejší profesionální tenistka Klára Koukalová, bývalý český profesionální hokejový brankář Milan Hnilička, bývalý československý fotbalový reprezentant a fotbalový trenér Jan Berger a další sportovní osobnosti.



Prý bude i autogramiáda slavných osobností…

Všechny sportovní osobnosti jsou připraveny rozdávat podpisy. Ne všichni však přijedou se svými podpisovými kartami. Zájemci o podpis si tak mohou s sebou na Den sportu přinést obrázky či plakáty svých oblíbenců a nechat si je podepsat. Pro ty, kteří je mít nebudou, město Příbram připravilo speciální kartičky, na které lze podpis získat. K dostání budou během akce.



Proč by si měli návštěvníci na Den sportu s sebou brát zimní brusle?

Může to znít bláznivě, ale navzdory teplému období budou mít výhodu ti návštěvníci, kteří si donesou lední brusle. Zabruslit si na umělém kluzišti o velikosti 8 krát 14 metrů s takzvanou radarovou zónou měřící přesnost a rychlost střely vypálené na branku ale budou moci i ostatní, počítá se i s bruslemi k zapůjčení.



Celodenní program na Nováku pak bude večer pokračovat v letním kině? Prý bude i ohňostroj…

Ano, po ukončení sportovního dne se v 17.30 hodin otevřou brány nedalekého letního kina, kde od 18 hodin zde začne série sportovních a tanečních exhibic, ohnivých akrobatických show a dalšího zábavního programu. Večer se ponese v duchu výjimečných sportovních výkonů. Ve 22.15 hodin bude celý den i večer slavnostně ukončen ohňostrojem odpáleným z hráze rybníka.

Bude kromě sportu zajištěna i nějaká jiná zábava?

Při akci se můžete těšit například na koloběžky, výstavu motorek, slackline, wakeboard a paddleboard, tělesná měření ve stánku Střední zdravotnické školy Příbram, uskuteční se také tvoření s kouzelnou babičkou, uvidíte ukázky kynologie, navštívíte Svět zdraví, vyzkoušíte aquazorbing a vydechnete si v odpočinkové zóně. Od 18 hodin zveme návštěvníky i na večerní program do Letního kina, kde uvidíte například Bubny Marimba, trampolínovou exhibici, vystoupení Tanečního centra R.A.K., vystoupení BMX Flatland, v závěru Ohnivou show Pyroterra a mnoho dalšího. Kompletní program dostanete při vstupu do areálu.



Mohou lidé přijít na Novák s velkým batohem a objemnými zavazadly?

Nemohou. Bezpečnostní agentura před vchody do areálu Nového rybníka, ani letního kina nikoho s velkými zavazadly a batohy nepustí. Pokud s sebou někdo bude mít nějaké zavazadlo, je pro takové případy připravena u vchodu z Milínské ulice úschovna.



Můžu si na Novák přinést své jídlo a pití?

Ano, samozřejmě. Ovšem bylo by to, jako kdybyste nosili dříví do lesa. Pro návštěvníky připravujeme velkou spoustu stánků s různými dobrotami, které si tam budete moci během celodenního programu zakoupit.



Co si s sebou do areálu Nováku a Letního kina nesmím vzít?

V následujícím seznamu naleznete souhrn předmětů, které není dovoleno vnášet do areálu Letního kina a přírodního koupaliště Nový rybník: alkohol – lahve a nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.) – potraviny a nápoje (platí do Letního kina, s výjimkou doložených zdravotních důvodů) – sklo či skleněné předměty – drogy, toxické a omamné látky – nadměrná zavazadla – zbraně, nůžky – notebooky (mimo VIP prostor) – výbušné látky a hořlaviny – dalekohledy, selfie-tyče – parfémy, laky nebo deodoranty nad obsah 100 ml – jízdní kola, koloběžky a jiné dopravní prostředky či sportovní náčiní (lze odložit na hlídaném depu u vstupu do areálu z Milínské ulice) – ostatní nebezpečné předměty.

Kde budu moci zaparkovat?

Kromě zábavy se obyvatelé Příbrami budou muset připravit i na některá omezení. Řidiče čeká v den oslav celodenní uzavírka ulice Milínská v úseku od kruhového objezdu Drupol po odbočku na Brodskou, prostor bude zároveň sloužit návštěvníkům jako parkoviště. Další místa pro automobily zajistí parkoviště v blízkém okolí (před čerpací stanicí MOL na Flusárně, před viaduktem v ulici Březnická, u zimního stadionu a plaveckého bazénu a před Kulturním domem).



Bude v areálu free wifi zóna?

Ano, bude. Příbramská firma Vyladěný Internet zprovoznila free wifi zónu v celém areálu Nového rybníka. Fungovat bude celoročně a zdarma.