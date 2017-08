Spořitelna v Rožmitále zavírá pobočku, lidé zuří

Příbramsko /FOTOGALERIE/ - Česká spořitelna ruší pobočku v Rožmitále pod Třemšínem. Obyvatelé zuří, považují to za nehoráznost. „Je to lumpárna, velmi mě to štve,“ reaguje starosta Rožmitálu Josef Vondrášek. Dlouholetým klientem finančního ústavu je jak on sám, tak i město.

„Chápu, že se pobočky ruší v menších obcích, ale proč zrovna Rožmitál?“ ptá se starosta, jenž je přesvědčen, že bankomat a pobočky v Březnici a Příbrami nemůže občany uspokojit. Podle jeho názoru není možné, aby zrovna rožmitálská pobočka byla prodělečná, když ročně přes banku proteče 100 milionů korun.



„Myslím, že to bude velká komplikace zejména pro seniory a pro řadu institucí. Zrušit pobočku v městě o velikosti Rožmitálu je nehoráznost," zlobí se František Žán z nedaleké obce Zalány, jenž do Rožmitálu dojíždí za prací.

„Chod poboček pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 27. září 2017 ukončíme provoz naší pobočky v Rožmitálu pod Třemšínem,“ informuje spořitelna klienty s tím, že je o připravovaných změnách s předstihem informovali. „Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. V Rožmitálu pod Třemšínem bude nadále klientům k dispozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty,“ doplňuje spořitelna.

Starosta Josef Vondrášek si nevzpomíná, že by jeho nebo město někdo s dostatečným předstihem o změně informoval. Plánuje zůstat klientem zmíněného bankovního ústavu? „Asi se s nimi rozloučíme. Naštěstí nám tu zůstane bankomat, už jsme podepsali smlouvu," dodává starosta Vondrášek.

Městys Jince je bez pobočky České spořitelny už roky, ale bankomat tehdy radnice zachránila. „Neumím si představit, že bychom tu neměli kde vybrat peníze. Teď už tu máme jen poštu,“ je rád alespoň za to jinecký starosta Josef Hála.

Autor: Markéta Lišková