Stadiony spolknou miliony: Dobříš plánuje rozsáhlou opravu

Region - Do zimních stadionů města hodlají investovat miliony korun. Řada z nich využívá dotace. Jsou ale místa, kde si na opravy, i když jsou víc než nutné, musejí ještě počkat.

Architektonická studie zimního stadionu v Dobříši.Foto: repro MěÚ Dobříš

Dobříš

Zimní stadion je dlouholetou bolístkou pro Dobříš, která šest let kvůli špatnému stavu objektu nemohla pustit bruslaře na led a hokejisté museli dojíždět do jiných měst. Problémem byly peníze. Blýská se ale na lepší časy. Dobříš chce investovat do zastřešení stadionu a nové technologie chlazení. Náklady budou kolem 45 milionů korun. Město chce na obě akce získat dotace.

V první etapě bude město rekonstruovat chlazení. Pořízení nové technologie je podle starosty otázkou 14 až 15 milionů korun, dotace od Státního fondu životního prostředí by měla pokrýt 80 procent nákladů. V další fázi přijde na řadu zastřešení, které vychází zhruba na 30 milionů korun. Dotaci by v tomto případě mohlo poskytnout ministerstvo školství. „Pokud se změní technologie a vystaví se nová plocha, je nemyslitelné, aby stadion zůstal nezastřešen," uvedl Vacek.

Rakovník

Například město Rakovník má připravené plány na celkovou rekonstrukci zimního stadionu, v letošním roce se tam ale nic dělat nebude. Na tuto akci nejsou v městské pokladně peníze. Letos by totiž měla být v Rakovníku zahájena přestavba plaveckého bazénu zhruba za 150 milionů korun.

Provoz stadionu pro tuto sezonu je ale zajištěn. Počítá se s částkou 1,4 miliony korun. Jeho plánovaná rekonstrukce by se týkala šaten, sociálního zařízení a také chodeb stadionu. V budoucnu město Rakovník počítá s postupnou modernizací s využitím dotačních titulů.

Lubná

Druhý zimní stadion, i když je odkázaný na přírodní led, je v Lubné. Tady parta nadšenců už před několika lety začala stříkat polovinu bývalého hokejového stadionu. Letos plochu a zázemí Lubenští vylepšili.

Jsou tu například nové mantinely a do bruslení vyhrává hudba z reproduktorů. K tomu vybudovali velkou kabinu, dalo by se říci tribunu, protože se z ní může sledovat ledová plocha shora. Tribuna slouží jako zázemí i sklad.

Kladno

S rekonstrukcí střechy zimního stadionu počítá Kladno. Figuruje v dlouhodobějším výhledu investic Kladna, zhruba do tří let. Vedení města má k dispozici výsledky dvou revizí stavu zastřešení hlavní ledové plochy. Obě zprávy se shodují v tom, že pokud nebude celá konstrukce vyměněna, hrozí, že stadion by mohl být z havarijních důvodů uzavřen. Na cenu má město zatím jen její odhad. Ten se pohybuje kolem 50 milionů korun. „Současně se střechou bychom ale mohli provést i zateplení obvodového pláště stadionu," poznamenal primátor Kladna Milan Volf.

Beroun

Stovky tisíc korun si za posledních šest měsíců vyžádaly investice do oprav a modernizace technologií na berounském zimním stadionu. Od 1. října probíhají práce pod taktovkou společnosti Aquapark Beroun, která sportovní zařízení nově provozuje.

„Údržba zimního stadionu byla v uplynulých letech hodně podceněná. Místo toho, abychom se zabývali příjemnějšími záležitostmi, jako jsou například vyhřívané sedačky pro diváky, musíme se v první řadě postarat o nezbytné opravy a vyřešení provozních problémů. Jsem ale velmi spokojen, jakým tempem práce postupují," uvedl berounský starosta Ivan Kůs.

Podle ředitele Aquaparku Antonína Marxe bylo v první fázi potřeba především stabilizovat provoz zimního stadionu jako takového, zejména zajistit bezporuchový chod rolby, vyřešit situaci ohledně úpravny vody, čerpadel ve studni pro zásobování areálu vodou a v neposlední řadě opravit a upravit zázemí pro návštěvníky, děti a také hráče.