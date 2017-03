Strážníci budou pilovat fyzičku v tělocvičně

Příbram – Strážníci v Příbrami by rádi trénovali fyzičku přímo v budově bývalých Rudných dolů, kde sídlí městská policie. A tak požádali radnici o rozšíření svých prostor. Radní v tom nevidí problém, protože město provozuje program sebeobrany a podle místostarostky by bylo dobré do programu zapojit v rámci výcviku i strážníky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný



„Připravili jsme v budově místnost. V tuto chvíli jsou položená lina, je vymalováno. Náklady budou minimální, strážníci se nabídli, že se na přípravě tělocvičny budou podílet," říká místostarostka Příbrami Alena Ženíšková s tím, že tělocvičnu by mohli využívat i úředníci na odreagování a také veřejnost při kurzech sebeobrany. Peníze na vybavení tělocvičny by pokryl program prevence kriminality. Také čtěte: Možnost parkování bez karty v Dobříši se krátí na dvě hodiny O městské kurzy sebeobrany je zájem i mezi ženami. Zájemci za kurzy sebeobrany nezaplatí ani korunu. Kurz je určen především pro nejohroženější skupiny, tedy pro seniory, děti a dospívající a dívky a ženy, ale nedostane se zdaleka na všechny. Radnice pro velký zájem slibuje další kurz v druhé polovině roku. Organizátoři zavedli u kurzu jedinou podmínku a tou je jedna možná absence. Nepřehlédněte: Radary v Dobříši chtějí lidé také v dalších lokalitách „V případě opakované nepřítomnosti dojde k vyřazení a přijetí další zájemkyně v pořadníku. Taková pravidla nastavujeme kvůli vysokému zájmu," řekla velitelka městské policie Jaroslava Vodičková.

Autor: Markéta Jankovská