Středisko výchovné péče už v Sedlčanech nefunguje. Nevýhoda hlavně pro děti

Sedlčany – V Sedlčanech přestala fungovat smlouva se Střediskem výchovné péče (dále SVP) Příbram s odůvodněním, že je toto opatření nutné z personálních příčin.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Elsnic

Ředitelé sedlčanských škol se shodují v tom, že problémových žáků je víc a víc. „Dříve do města přijížděli pracovníci z Příbrami dvakrát měsíčně," připomněl místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Tématem se zabývala komise pro výchovu a vzdělávání ustavená radou města. Kvůli absenci této nutné služby byla navázána spolupráce se Střediskem výchovné péče Dobřichovice.



„Nastavenému systému příliš nerozumím. SVP v Příbrami patří pod Diagnostický ústav Praha. Když z Příbrami přestali pracovníci jezdit, dostala se činnost na nulu. Děti, které pomoc potřebují, pochází z problémových rodin. Jejich rodiče mívají minimální zájem o řešení, natož aby jeli kvůli tomu ještě do Příbrami. SVP Dobřichovice je samostatný subjekt, který zřejmě má zaměstnanců dostatek. Ti navázali kontakty s naším sociálním odborem a problematiku jezdí řešit do Sedlčan dvakrát měsíčně," poznamenal Hölzel k formě suplování původních zaběhnutých služeb. „Pedagogové by si představovali větší spolupráci s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a s dalšími institucemi," dodal.



Komise pro výchovu a vzdělávání, jejímž předsedou je Jaroslav Nádvorník, ředitel 2. ZŠ Propojení, vloni projednávala také žhavé téma týkající se novely školského zákona a inkluze žáků. „Zákon pedagogové nemohou ovlivnit, ale chtěli si o tématu pohovořit. Změny považují za nepromyšlené a nevýhodné řešení."



Zároveň doplnil, že v Sedlčanech se však přímo legislativa v enormním požadavku na asistenty v základních školách neodrazila. Naopak paradoxně ředitel základní školy (pozn: dříve zvláštní) v Konečné ulici Pavel Pína přijal v novém školním roce více dětí než v předchozích letech.

Marie Břeňová