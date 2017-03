Středočeské památky jsou připraveny, někde je dražší vstupné

Střední Čechy - Středočeské památky jsou připraveny na letošní návštěvnickou sezonu, která začíná 1. dubna. Například na Karlštejně ale začala tradičně již na začátku února. Památky mají pro návštěvníky připraveno množství novinek, akcí a výstav. ČTK v anketě zjistila, že řada památek zdražila pro letošek vstupné.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.Foto: Deník/ Michal Bílek

Na Karlštejně na Berounsku letos pokračuje výstava Karlštejnský poklad - kultura císařského dvora Karla IV. Výstava zobrazuje dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny 14. století. První soubor obsahuje reprezentativní kusy nádob na pití, druhá módní doplňky jako šperky, knoflíky či přízdoby na šat. "Poklad ze 14. století je originál," řekl ČTK karlštejnský kastelán Jaromír Kubů.

Karlštejn letos zdraží základní vstupné o 20 korun. "Národní památkový ústav (NPÚ) měnil vstupné plošně na všech objektech," zdůvodnil zvýšení Kubů. Návštěvníci tak zaplatí 190 korun, loni to bylo 170 korun.

Hrad Karlštejn loni navštívilo 268.532 lidí, meziročně skoro o 60.000 více. Na vstupném hrad vybral o čtyři miliony korun více než předloni. K lepší návštěvnosti přispěly akce k 700. výročí narození krále a císaře Karla IV., velký zájem médií i bezpečnostní situace v Evropě, kvůli níž hodně Čechů trávilo dovolenou v tuzemsku

Kvůli rozhodnutí NPÚ zdraží o 20 korun vstupné také na zámku Konopiště na Benešovsku. "Je to nemilé, doufáme, že to návštěvníky neodradí," komentovala to pracovnice zámku Konopiště Helena Nohejlová.

Po celou sezonu bude na Konopišti k vidění expozice s názvem "Rok renesanční šlechty na Konopišti". Ta představí aristokratické a panovnické rody vytvářející po staletí kulturu v českých zemích. Tento rok se výstava zaměřuje na renesanční šlechtu a dobu, ve které žila.

Například na 12. dubna připravil zámek přednášku o přeměně tehdejšího gotického hradu Konopiště v renesanční sídlo. Zámek chystá také výstavu k 130. výročí zakoupení panství vévodou Františkem Ferdinandem d´Este.

Návštěvníkům se již otevřel i nově zrekonstruovaný Veigertovský dům na Karlově náměstí v Kolíně. V expozici návštěvníci uvidí přibližně sto nejcennějších předmětů ze sbírkových fondů muzea, řada z nich prošla náročným restaurováním. Některé jsou vystavené poprvé. K vidění budou umělecká díla, historické, uměleckořemeslné, numismatické a národopisné památky, archeologické nálezy a exponáty z entomologické sbírky.

Veigertovský dům na Karlově náměstí v Kolíně byl postaven ve druhé polovině 13. století. Na konci 15. století byl jeho majitelem Jakub Krčín starší z Jelčan, děd slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis.

Hrad Křivoklát na Rakovnicku letos návštěvníkům nabídne dva okruhy, základní a zkrácený. Návštěvníci si prohlédnou II.hradní nádvoří, Stříbrnici, Augustovo vězení, další části vězení a hladomorny, kapli, malý (Rytířský) a velký (Královský) sál, knihovnu, obrazárnu, místnost věnované Filipíně Welserové a hradní fürstenberské muzeum. Vstupné stojí 160 korun, u zkráceného okruhu 120 korun.