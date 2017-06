Studenti si v Brdech vyzkoušeli řešení krizových situací

Brdy /FOTOGALERIE/ - Fiktivní stát Dormenistán zmítá politická nestabilita a etnické nepokoje. Zemi sužují aktivity povstaleckých skupin a rebelů namířené proti místnímu obyvatelstvu.

Činnost diplomatického sboru a humanitárních pracovníků v tomto prostředí vyžaduje mimořádné schopnosti při řešení krizových situací. Tak zní zadání k plnění úkolů celostátní soutěže Europa Secura v CHKO Brdy v těchto dnech.

Co všechno čeká zástupce zemí Evropské unie během jejich diplomatické mise, si vyzkoušelo 36 studentů ve Vojenském zařízení Valdek a na území Chráněné krajinné oblasti Brdy. Právě tento týden zde probíhá celostátní finále soutěže Europa Secura.



„Soutěžící musí prokázat svoje znalosti týkající se problematiky Evropské unie, Severoatlantické aliance a jejich rolí při zajištění bezpečnosti ve světě. Než se dostali do finále, museli projít dvěma koly na regionální a krajské úrovni, vypracovat bezpečnostní analýzu a navrhnout řešení reálného konfliktu v nestabilní zemi," vysvětlil vedoucí projektu Europa Secura Martin Vokálek z Institutu pro evropskou politiku Europeum. Motivací a hlavní výhrou pro tři vítězné týmy je výlet do Bruselu.

Během závěrečného kola museli studenti v roli diplomatů zmapovat politickou situaci a přijmout adekvátní diplomatické řešení. O prostředí maximálně se přibližující realitě se postarali vojáci z 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku, Vojenské policie a 103. centra civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací.



„Předtím, než začali soutěžící plnit stanovené úkoly na třicetikilometrové trase, museli projít náročnou přípravou v oblasti minového nebezpeční, překonávání vodní překážky či zdolání skalního masívu a poskytování první pomoci. Tady vojáci plně využili svých zkušeností z výcviku a zahraničních operací," popsal kapitán Robert Heczko z velitelství pozemních sil.



„Během soutěže byli studenti v nejistotě a pod stálým tlakem. Do poslední chvíle nevěděli, co je čeká. Program byl uzpůsobený tak, aby měli co nejméně osobního volna a spánku. I když se dostávali na pokraj fyzických i psychických sil díky soudržnosti a práci v týmu zvládli i nejvypjatější situace," říká majorka Vlastimila Cyprisová.

Přesto se i přes svoji náročnost akce studentům líbila. „Je to pro mě nezapomenutelný zážitek. Člověk si vyzkouší situace, které si často nedokáže ani představit. Simulace jsou tak věrné, že se cítíme jako na nepřátelském území, kde nás jediný chybný krok může stát i život," zhodnotila studentka Hana za zlínského Gymnázia T.G.M.



Projekt je určen pro studenty středních škol, organizuje ji Institut pro evropskou politiku Europeum společně s ministerstvem obrany, Armádou České republiky a dalšími subjekty.