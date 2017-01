Studie na spolkový dům v Dobříši: dědictví po bývalém vedení, které dává zabrat

Dobříš - Chátrající budova bývalého kina by se letos mohla začít měnit na spolkový dům. Rekonstrukce, která zahrnuje demolici, se zřejmě neobejde bez úvěru.

Objekt bývalého dobříšského kina v současné době využívá klub Biják.Foto: Markéta Jankovská

Co bude s budovou bývalého kina v Dobříši? Roky se mluví o přestavbě na spolkový dům. Proč to tak dlouho trvá? Vysvětlení je jednoduché a docela logické. Studie se stala dědictvím po bývalém vedení města. Nové vedení ji ohodnotilo jako finančně „přestřelenou" (60 až 70 milionů korun) a navíc svým rozsahem závislou na změně územního plánu, jak vysvětluje místostarosta Tomáš Hadžega.



„Jednak nám rozsah financí připadal nesmyslný a změna územního plánu je komplikovaná. Co s tím? Začali jsme jednat s firmou, která vyhrála studii a jednali jsme s nimi o tom, že bychom to chtěli levněji a tak, aby se to vešlo do stávajících podmínek územního plánu. Po dlouhých tahanicích jsme se domluvili, nová studie je na světě a rodí se projekt, který odpovídá našim požadavkům. I s ohledem na peníze, v rozsahu 30 až 40 milionů korun. Proto to všechno trvalo tak dlouho," říká s tím, že dědictví někdy nejde realizovat jinak, než že se změní zadávací dokumentace.



„A přesně tak je to i s rekonstrukcí Mírového náměstí," dodává starosta Stanislav Vacek k další z dlouhodobě diskutovaných a na přípravu velmi náročných akcí v Dobříši.

Budova dobříšského kina, tak jak je nyní, zachovaná nebude, čeká ji demolice. Udržovací práce a přizpůsobování se stávající podobě by podle starosty Vacka vyšly na sto milionů. „Nová budova ale bude té původní podobná, co se týká vnějšku."



Dominantou projektu je podle místostarosty Hadžegy multifunkční sál, který by spojoval možnost divadelních představení a filmových projekcí. Měl by sloužit pro plesy a společenské akce, v kritické situaci jako tělocvična. Jsou tam klubovny, jejichž část se musela přesunout do patra, a to kvůli zachování podmínek územního plánu," říká místostarosta.



Kdy se začne stavět? stavební povolení může trvat tři měsíce, potom se bude vybírat zhotovitel. „Zhruba o letních prázdninách, v září, říjnu bychom mohli začít," dodává starosta.