Suchej únor nabourává stereotypy: správný muž nemusí pít jako duha

Příbram – Měsíc bez piva k obědu či bez posezení s přáteli nad sklenkou vína. Příbramáci se přesvědčí, jak jsou na tom s alkoholem a také se zapojí do výzvy Suchej únor.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Měsíc bez alkoholu pročistí mysl i tělo. A může nastartovat změnu návyku, vnést do pití rozumnou kontrolu. Kdo s alkoholem vyloženě zápasí, může Suchej únor využít jako odrazový můstek k radikálnímu přehodnocení. Pro něj je to ovšem jenom začátek. Zpravidla je třeba také odborná podpora terapeuta nebo adiktologa. To potvrzuje Johana Růžková z adiktologického centra Magdaléna, které mohou lidé navštívit i v Příbrami.

„Nelze říci, že by měsíc abstinence mohl představovat přímo způsob boje se závislostí. Akci ale i tak hodnotíme velmi pozitivně. Jednak díky výborné komunikaci směrem k veřejnosti oživuje téma konzumace alkoholu a zároveň nabourává typické společenské stereotypy „správný muž musí pít jako duha", zadruhé může být motivační měsíční očista dobrým impulsem k celkovému omezení pití," tvrdí Johana Růžičková.

Nezřídka se i příbramští adiktologové setkají s člověkem, který má pocit, že pije s mírou a má vše pod kontrolou, ale když potom stojí před výzvou měsíční abstinence, uvědomí si on či jeho okolí, jak náročný je to úkol – a to může být prvním pohledem do zrcadla závislosti. Cesta k omezení popíjení alkoholických nápojů ale není přímočará a řešení závislosti rozhodně nemá jednoduchá doporučení.

„Co se ale celospolečenských témat týče, určitě bychom uvítali omezení reklamy na alkoholické nápoje a celkové snižování společenské tolerance vůči požívání alkoholu. Je zkrátka nutné jasně a srozumitelně říci, že nadměrné pití není přijatelné," uzavřela Johana Růžičková.

Co s námi alkohol vlastně dělá?

Rozvrací psychickou pohodu

Alkohol krátkodobě zvyšuje sebedůvěru i prožívání emocí. Dlouhodobé pravidelné užívání ovšem vede k devastaci duševního zdraví a vzniku závislosti. Až 60 % hospitalizací souvisejících s návykovými látkami, se týká psychických poruch způsobených alkoholem.



Zabíjí mozkové buňky

Alkohol mění chemickou rovnováhu mozku a nezvratně ničí mozkové buňky. Snižuje intelektuální kapacitu a zhoršuje motorické funkce, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, rovnováhu, schopnost vidění i vnímání dalšími smysly.



Ruinuje tělesnou schránku

Dlouhodobá konzumace vyšších dávek alkoholu výrazně zkracuje délku života. I umírněné pití zvyšuje riziko mnoha onemocnění, napříkal cirhózy jater nebo rakoviny (slinivky, jícnu, hltanu, tlustého střeva či jater). Alkohol je ovšem nervový jed a v zásadě tedy není v těle místo, které by jeho pití neovlivňovalo.



Zvyšuje riziko náhlého úmrtí

Člověk v akutní opilosti může zemřít z mnoha příčin. Na zástavu dechu či hypoglykemii, vdechnutím vlastních zvratků, ale také třeba vykrvácením (i z malých ran), protože alkohol rozšiřuje cévy a snižuje srážlivost krve. V opilosti hrozí také fatální podchlazení či umrznutí. Notoricky známé jsou případy dopravních nehod, pádů či tragicky končících hospodských šarvátek. (Zdroj: suchejunor.cz)