Takhle by měl vypadat zimní stadion v Dobříši

Dobříš chce investovat do zastřešení zimního stadionu a nové technologie chlazení. Náklady budou kolem 45 milionů korun, město chce na obě akce získat dotace, jak řekl starosta Stanislav Vacek.

Architektonická studie zimního stadionu v Dobříši.Foto: repro MěÚ Dobříš

V první etapě bude město rekonstruovat chlazení. Pořízení nové technologie je podle starosty otázkou 14 až 15 milionů korun, dotace od Státního fondu životního prostředí by měla pokrýt 80 procent nákladů. V další fázi přijde na řadu zastřešení, které vychází zhruba na 30 milionů korun. Dotaci by v tomto případě mohlo poskytnout ministerstvo školství. „Pokud se změní technologie a vystaví se nová plocha, je nemyslitelné, aby stadion zůstal nezastřešen," uvedl Vacek.



Stadion byl vybudován v roce 1986 a město ho minulou zimu slavnostně zprovoznilo po pětileté odstávce. V této sezoně se začalo bruslit až po Novém roce, před Vánoci to znemožnila závada, která se musela odstranit.



Radnice chce stadion více propagovat, od 23. do 29. ledna pořádá ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje akci Týden bruslení. Koná se od 23. do 29. ledna. První den od 18 do 20 hodin bude na zimním stadionu slavnostní zahájení. Ve dnech 24. až 27. ledna přijdou na led od 9 do 15 hodin školáci a předškoláci. Finále přijde 28. a 29. ledna, kdy se v době od 9 do 12 hodin uskuteční hra a ukázka hokeje HC Dobříš a od 13 do 18 hodin bude bruslení rodin. Akce je pro všechny děti bez rozdílu dovedností na bruslích. Potřeba je ale vzít si s sebou základní vybavení, tedy brusle, helmu, rukavice a o víkendu i hokejku. Peníze na vstup nebudou při akci potřeba. O děti se během školních tréninků budou starat profesionální a licencovaní trenéři z Veřejné sportovní akademie a zároveň bude zajištěn i zdravotní dozor. Na programu je i třikrát zdarma bruslení rodin a setkání s osobnostmi ledního hokeje.