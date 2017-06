Téměř prázdný rybník ohrožuje velké akce

Příbram – Kdo cestuje kolem areálu Nového rybníku v Příbrami, nemůže si nevšimnout, že rybník je téměř prázdný. A to se o víkendu konají dvě obří sportovní akce, které počítají s vodními disciplínami a atrakcemi.

Areál přírodního koupaliště Nový rybník v Příbrami.Foto: archiv města

Napouštění rybníku zkomplikovalo horko a sucho, které panovalo v minulém týdnu. Do Nového rybníku přitéká voda z nádrží nad ním, to ale nestačí. „Ze začátku stoupala hladina o dvanáct centimetrů denně, to by nám mělo stačit a počítali jsme, že to akorát vyjde do Dne sportu, ale samozřejmě toto číslo se s větší vodní plochou snižuje," vyjádřil se příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Vedení města prý uvažovalo o zvýšení průtoku Příbramského potoka vodou ze zatopených šachet, to ale podle jejich správce, Diama, není možné.

Napouštění rybníku bude horkým tématem tohoto týdne. Město má prý v záloze ještě jednu variantu, jak koupaliště naplnit vodou, ale bližší informace zatím starosta při květnové tiskové konferenci nechtěl prozradit.



Město rybník nechalo vypustit kvůli plánované rekonstrukci koupaliště a areálu, jejíž součástí byla oprava rozbitých břehů a stavební úpravy na dně, práce ale na jaře dlouho zdržovaly mrazy a poté vydatné deště.

V ohrožení je také nedělní Příbramský triatlon, který si lze bez vody jen stěží představit.