Temná místa nové lampy hned tak neosvítí

Příbram – Cestu kolem Nového rybníku a Junior klubu zatím nové osvětlení nečeká, přestože by se to dalo od plánované revitalizace v těchto místech očekávat. Tato lokalita mnohými využívaná k procházkám přitom patří k těm, na které si obyvatelé občas postěžují, především v zimním období.

„Přiznám se, že revitalizace to osvětlení neřeší," říká příbramský starosta Jindřich Vařeka. Bezpečnější bude zatím jen přechod u starého viaduktu, doplňuje místostarosta Václav Švenda. „Požádali jsme o oranžový přechod, ten by měl být víc osvětlený."

Podle Vařeky se může stát, že lepší osvětlení v lokalitě město zahrne do investic na příští rok. „Je pravda, že když jsou dotazy na osvětlení, tak právě na cestu k Junioru," připouští starosta. Radní pro ekonomiku Václav Dvořák říká, že problémem osvětlení v Příbrami je jeho nemodernost. „Z toho plyne i jeho drahý provoz. Pokud bychom začali s výměnou za diodové lampy, tak by to sice byla finanční úspora, ale zase je to o té počáteční investici," vysvětluje Dvořák.

Představy vedení? Začít s instalací takových lamp, které by v budoucnosti patřily do „chytrého města". „Umí nejen úsporně svítit, ale funkcí mají daleko víc. Od automatického zesilování světla nebo počítání dopravního provozu a podobně. To ale v rámci tohoto volebního období nepřipadá v úvahu," dodává Václav Švenda.