Tipy na víkend: Na besedu o Brdech nebo na masopust, vyberte si

Příbram - I tento týden jsme připravili několik tipů na víkendové akce.

Masopust v Tochovicích. Foto: Kateřina Chourová

Sedlčany – Na dvanáctikilometrovou vycházku zvou zájemce sedlčanští turisté. Rozhodli se, že budou v sobotu 18. února vyhlížet jaro a pojmenovali tak i pochod. Ze sedlčanského autobusového nádraží odjedou společně před osmou hodinou do Kňovic, kde je start v 8.10 hodin. Trasa povede přes Chýnov, Osečany zpět do Sedlčan.

Příbram – Příbramák Jiří Jiroušek je nejen vynikající fotograf, jehož specialitou je pořizování snímků z motorového padáku, ale i výborný vypravěč. O tom se mohou přesvědčit návštěvníci Domu Natura v Příbrami tento pátek, kdy bude mít fotograf další besedu. „O další své dobrodružné zážitky, tentokrát na téma Brdy, se Jiří Jiroušek podělí na stejném místě v pátek 17. února od 18 hodin. Slovem ho doprovodí přírodovědec, zoolog Ondřej Sedláček," zvou pořadatelé z Ekocentra Orlov. Na zatím poslední besedu s ním přišlo 27. ledna do Kongresového sálu Domu Natura v Příbrami 106 zájemců.

Milín – Desátý ročník milínského masopustu má letos poněkud strašidelný námět a bude to velká akce. Tématem jsou Krotitelé duchů. Kdo si zajímavou podívanou a bohatý program nenechá ujít, musí se dostavit 18. února ve 13.45 hodin před milínskou radnici, odkud vyjde průvod masek.

Příbramsko – Vedoucí sedlčanské hvězdárny František Lomoz zve na Cihelný vrch u Sedlčan na toulky oblohou návštěvníky pravidelně každý pátek. V únoru mohou od 18 do 21 hodin pozorovat například souhvězdí Orion, kdy uprostřed Orionu je trojice hvězd Alnitak, Alnilam a Mintaka pozorovatelná nejen dalekohledem, ale pouhým okem. Z ostatních objektů upozornil na Sirius, nejjasnější hvězdu.

Sedlčany – Děti i dospělí mají o důvod víc, proč navštívit knihovnu. „Vlastníme 73 stolních her. Půjčujeme je buď domů, nebo je možné si je zahrát v knihovně v takzvaném klubu stolních her, kdy každý pátek odpoledne navíc zasvětí zájemce do pravidel dobrovolný pracovník Pavel Novák – bývá tu od 13.30 hodin. Páteční program jsme nazvali Hrajeme deskovky," informovala ředitelka knihovny Blanka Tauberová s tím, že při půjčování her domů vybírají kauci 200 korun. „Při odevzdávání deskovky přepočítáváme podle seznamu před tím, kdo ji vrací, zda něco nechybí. Hry nejsou levné a proto na to skutečně dbáme. Zatím bylo vše v pořádku," dodala. V lednu knihovna dostala dvě stolní hry jako dar od rodin, v nichž se jim náhodně sešly stejné.

Příbram – Zahrada duše je název výstavy příbramské výtvarnice a pedagožky Zdenky Fiedlerové, kterou hostí Galerie Františka Drtikola v Zámečku-Ernestinu. Zájemci ji mohou navštívit denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin a to až do 19. února. „Nejčastěji maluji olejem na plátno a pastelem na papír. V létě pastelem krajiny, jindy zmíněné zahrady a zátiší, někdy figury, méně často i portréty," uvedla ke své výstavě Zdenka Fiedlerová.

Sedlčany – Žáci a učitelé Základní umělecké školy Sedlčany nacvičili tři hudební pohádky: O Šípkové Růžence, O Červené Karkulce a O dvanácti měsíčkách. Představení režíruje učitel Jan Marhoul a sedlčanský kulturní dům jej uvede premiérově v neděli 19. února od 15. hodin. Další představení jsou plánována na středu 22. února od 16 hodin a čtvrtek 23. února v 19.30 hodin. Masky mají vstup zdarma.

Sedlčany – Tancování, soutěže, hry, volba nejhezčí a nejkurióznější masky bude náplní „Velkého dětského karnevalu" v sobotu 18. února v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. Členové místního klubu Velká Kobra pořádají již 24. ročník této velmi oblíbené akce, která začíná ve 14 hodin. Vzkazují: „Občerstvení bude zajištěno a masky mají vstup zdarma."

Tochovice - Tradiční masopust s hudební skupinou Třehusk se koná v sobotu 18. února v Tochovicích. Začátek je od 9 hodin u Kulturního domu.

Věšín - V Paňáčkovně ve Věšíně se v sobotu koná Dětský karneval. Začátek je od 13.30 hodin.