Tříkrálová sbírka umožní příbramské Charitě nákup vozu

Příbram - Tříkrálový průvod vyrazí do příbramských ulic už tento pátek. Mudrci z východu Kašpar, Melichar a Baltazar vyjdou od radnice v 16 hodin za doprovodu lidových muzikantů na hřbetech velbloudic z Cirkusu Kopecký.

Tříkrálová sbírka.Foto: Kateřina Chourová

Na náměstí TGM se v symbolickém živém Betlémě ukloní malému Ježíškovi a k nohám mu položí zlato, kadidlo a myrhu. Zároveň bude zahájena i Tříkrálová sbírka.



„Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky půjde na nákup vozu pro přepravu klientů denního stacionáře. Díky němu budeme moci klientům umožnit například výlety na Svatou Horu, do Čechovy stodoly či blízkého okolí," řekl Příbramskému deníku ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala.



Automobil využije vedení Charity zároveň pro přepravu lidí k lékaři. Nepůjde ale o podobnou formu taxi služby, která už v Příbrami funguje.



„Je to pomoc pro ty, kteří potřebují doprovod. Asistenti je doprovází po celou dobu návštěvy," dodal Jiří Kala. Ačkoliv koledníci vyjdou do ulic až v pátek, lidé mohou do kasiček přispívat už od začátku týdne, a to nejen v denním stacionáři, ale i na náměstí TGM, ve všech kostelích a na Svaté Hoře.



Sbírka potrvá v Příbrami až do příštího pondělí.



Ta loňská vynesla v Příbrami přes šedesát tisíc korun. Část peněz proto příbramské Charitě pomohla s vybudováním nového stacionáře pro seniory a charitního centra v Jiráskových sadech.