Tříkrálová sbírka vynesla přes 40 tisíc

Příbram - Příbramáci opět pomáhali těm, kteří se ocitli v nouzi. V letošní Tříkrálové sbírce přispěli koledníkům ochotným i v extrémně mrazivých podmínkách trpělivě brázdit místním rajónem a prosit za potřebné dokonce o něco více než loni.

Tři králové na velbloudech v doprovodu skupin koledníků přijeli v pátek do okresního města.Foto: Deník/Kateřina Chourová

Letošní celorepublikový výtěžek přesáhl více než 93 milionů korun, přičemž do šestnácti kasiček na Příbramsku darovali lidé 71 tisíc korun. Z nich více než polovina zůstane v regionu, což činí pro příbramskou Charitu více než 46 tisíc.



Ty využije na nákup vozu pro přepravu klientů denního stacionáře.



„Díky němu budeme moci klientům umožnit například výlety na Svatou Horu, do Čechovy stodoly či blízkého okolí," řekl Příbramskému deníku ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala. Automobil využije vedení Charity zároveň pro přepravu lidí k lékaři.



Nepůjde ale o podobnou formu taxi služby, která už v Příbrami funguje.„Je to pomoc pro ty, kteří potřebují doprovod. Asistenti je doprovází po celou dobu návštěvy," dodal Jiří Kala.