Túře do Brd nezabránil ani déšť a silný vítr

Bohutín - Prší a chvílemi fouká takový vítr, že by jednoho ani nenapadlo vystrčit nos z tepla a bezpečí svého svátečně naladěného domova. Je Boží hod. Den, kdy se kolem 11. hodiny odchází od bohutínské restaurace Plzeňka na nejvyšší brdský vrchol Tok.

Ještě patnáct minut před srazem to vypadá na nulovou účast, ale to už frčí před hospodu tři kluci na kolech, za nimi přichází starosta Ladislav Turek. Během deseti minut je možné napočítat pětadvacet lidí.



„Snad to tak hrozné nebude. Tam nahoře se nás většinou ta stovka sejde," usmívá se starosta a nabízí účastníkům panáčka na zahřátí. A než skupina lidí, kteří se mezi sebou většinou znají, dojde za necelé dvě hodiny do cíle, ti rychlejší na kolech jim stihnou roztopit oheň a připravit pohoštění v režii obce, tedy něco k pití a špekáčky.



Mladí cyklisté Lukáš, Karel a Matyáš se tentokrát nenechají vyvézt s koly nahoru jako tomu bývalo dříve, ale sami si tam došlapou. „Budeme o něco rychlejší než ostatní, tak nahoře stihneme připravit, co je potřeba. Dáme si buřta a pak nás čeká jen cesta z kopce," těší se kluci na rychlou jízdu, Matyáš si prý vyzkouší nové kolo.



Letos je to dvanáctý ročník téhle tradice, kterou zakládal starosta Turek s pěti kamarády. „Průkopníkem byl Jirka Štanc. Některé roky byly ´hubenější´, bylo nás na Toku taky pět až deset, ale teď už pravidelně mezi 50 až 100 účastníků tam bývá. Letos nám trošku počasí nepřálo, ale myslím si, že se vylepší a někdo vyrazí z Lázu, Obecnice, Nepomuku, z Orlova," doufá starosta.



Mezi účastníky, kteří rádi využijí každé příležitosti brdské túry, patří Jiří Oktábec, jehož někteří lidé znají z masérské místnosti, ale on své klienty nevidí. Před lety přišel při autohavárii o zrak. „Jak je příležitost, vyrážím do Brd do všech možných směrů. Z Obecnice, z Bohutína, i když ne vždycky je lehké najít doprovod," říká nevidomý turista v doprovodu dlouholetého kamaráda Zdeňka Krafta.