Turista Miroslav Kolář nerad kouká doma z okna

Příbram - Holá místa v Brdech po vytěžených stromech postupně zarůstají novými dřevinami. Za peníze tu sázejí stromky většinou cizinci, které zaměstnávají pracovní agentury.

Turista Miroslav Kolář při sázení stromků v Brdech.Foto: Deník / Jankovská Markéta

Zhruba třikrát ročně a zcela zdarma se vydávají na brigádu do Brd i příbramští turisté, kteří pod dohledem hajného vysázejí za dopoledne stovky stromků. Většinou se sejde zhruba deset lidí, kterým šéfuje Miroslav Kolář. Je mu přes osmdesát let a nerad sedí doma, jak vyplývá z následujícího rozhovoru.

Také čtěte: Balonový hangár v Příbrami je unikát

Zavzpomínejte na své začátky v Klubu českých turistů.

Organizovaně jsem v klubu od roku 1972. Klub začínal s třiceti lidmi, potom se to rychle zvedlo, koncem osmdesátých let měl sto padesát členů. Po Sametové revoluci to pak zas rychle kleslo, zájmy a možnosti byly už jiné. V posledních letech se zájem zase trochu zvedá, je nás kolem devadesáti.

Kdybyste měl poradit lidem, kterým odrostly děti a hledají další smysl života, jsou aktivity klubu receptem na šťastný život?

Rozdělil bych turisty na dvě skupiny. Legitimní členové Klubu českých turistů mají různé slevy na časopis, dráhu, chaty a tak. Z takového členství plynou výhody. Pak tu máme turisty, kteří byli v turistickém oddílu Baníku Příbram a především to byl klub Jáchymovských dolů, který jim poskytoval slevy. Ta tradice se v podstatě udržela, že zaplatí Baníku Příbram padesátikorunový poplatek a mají také různé výhody jako příspěvky na dráhu a podobně. To díky příspěvkům od města a od kraje. Přestože jsou turisté rozděleni na dvě skupiny, zájezdy děláme společně.

Je vám přes osmdesát a vypadáte na šedesát. Tipuji, že přes počet aktivit nemáte na stárnutí a zoufání čas.

Samozřejmě mám kromě turistiky zahrádku na Baníku, pomáháme dětem na chalupě. Myslím, že jsem víc vytížený, než když jsem chodil do práce. Je to lepší, než koukat doma z okna.