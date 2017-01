U nemocnice přibude stovka parkovacích míst

Příbram – Parkování je v Příbrami jedním z největších problémů, s nimiž se automobily zahlcené město potýká. Obzvlášť kritickým místem je okolí nemocnice. Neúnosná situace má ale podle radních v dohledu řešení. „Za domem projekční kanceláře a věžovým domem vyroste parkoviště," potvrdil Příbramskému deníku místostarosta Václav Švenda.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Původně mělo v lokalitě vzniknout 120 míst, nakonec jich ale kvůli zeleni bude stovka.



Nedostatek parkovacích míst trápí řidiče i v dalších částech města. Proto u příbramského autobusového nádraží naproti finanční správě zřejmě vyroste parkovací dům. Studii vypracuje architekt Robert Hofman za 75 tisíc korun. Vedení města zároveň chce na stavbu uplatnit dotaci ve výši devadesáti procent.



Po nových stáních volají i obyvatelé Drkolnova. Projekt v této oblasti je podle místostarosty rozpočtován na mnoho desítek milionů korun, takže je zatím mimo současné možnosti města. V úvahu podle radních zatím připadá výstavba první fáze.



„Dát někam zatravňovací dlaždice, to není jen tak. Předpisy pro tyto úpravy se neustále zpřísňují. Každopádně budeme po Příbrami hledat možnosti, kde za poměrně zanedbatelný peníz dá nalézt možnost parkovacích ploch," argumentoval už dříve radní Václav Dvořák.



Co se týče Křižáku, tak město brzdí výkup pozemků. Podle starosty Jindřicha Vařeky by byla řešením i směna pozemků, přičemž by se to týkalo tisíců metrů čtverečních.

To se týká i lokality v Rožmitálské, kde se nachází garáže. Vedení chce toto místo revitalizovat. Místa by pak mohla sloužit například i pro parkování.



Na nedostatek míst v době konání pohřbů si stěžovali také řidiči u Hvězdičky. Už několik měsíců zde proto vzniká nové parkoviště. Bude vytvořené z žulových kostek a sloužit má pro odstavení vozidel návštěvníků smuteční obřadní síně. Celkem by mělo vzniknout třicet parkovacích míst, z toho tři stání pro vozíčkáře. Na Hvězdičce přibude třicet parkovacích míst. Podle mluvčí radnice vyjde stavba na více než milion korun. Vše přitom půjde z městské kasy.