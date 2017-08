U pevnosti vznikne zřejmě dělostřelecká expozice

Příbram /FOTOGAERIE/ - Armáda předala Vojenskému historickému ústavu do užívání cvičný objekt Jordán. Jde o pěchotní srub československého opevnění v severním svahu kopce Houpák v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Bývalá cílová plocha Jordán spolu s pěchotním srubem náleží k nejnavštěvovanějším lokalitám oblasti.

Předáním objektu se v podstatě naplňuje záměr využití těchto míst a zatraktivnění CHKO pro návštěvníky. Vojenský historický ústav chce údajně objekt pronajmout třetí straně, která by naplnila už dřívější plány Správy CHKO Brdy. Do budoucna se zvažuje vytvořit dvě naučné stezky. Ty přiblíží návštěvníkům právě okolí dopadových ploch Tok a Jordán.

Jedním z hlavních bodů na jedné z nich bude pěchotní srub Jordán, kde se uvažuje oí venkovní expozici vojenské techniky. Naučná stezka bude dlouhá zhruba do 10 kilometrů. V plánu je rekonstrukce pěchotního srubu a instalace techniky.

Zkušební pěchotní srub leží v nadmořské výšce 760 metrů. Do konce roku 2015 spadal do Vojenského újezdu Brdy. Po jeho zrušení částečně do katastru Obecnice v okrese Příbram, zčásti do Malá Vísky v okrese Beroun. Objekt byl postaven v roce 1936 za účelem zkoušek výzbroje těžkého opevnění. V srpnu 2012 ho prohlásilo ministerstvo kultury za technickou památku.

Další dvě naučné stezky budou návštěvníky seznamovat s minulostí bývalých brdských obcí. Jedna bude u Padrťských rybníků, další na Kolvíně, Samostatnou naučnou stezkou bude pak ta, která přiblíží lokalitu Lipovsko. „Hlavním magnetem na trase Po stopách vysídlených podbrdských obcí bude muzeum Středních Brd ve Strašicích a návštěvnické středisko CHKO Dům přírody v zámečku Tři Trubky, památkově chráněného objektu,“ přiblížil Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy.