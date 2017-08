Úklid lesa po lidech stojí majitele dost peněz

Příbramsko – Na léto se po celý rok těší sběrači borůvek, brusinek a samozřejmě houbaři. Co se týká lesních šťavnatých plodů, sezona pomalu kráčí ke konci, ale jak se zdá, houbaři si teprve přijdou na své, záleží na místě.

Sběrači borůvek a hub jsou schopni za tmy vjet hluboko do lesa, aby byli na místě první.Foto: Karel Hutr

Nájezdy do lesů podnikají nejen sběrači, ale i sportovci. Co nejvíce lidi do lesů přivádí? Zeptali jsme se Michala Pernicy, ředitele společnosti Colloredo-Mannsfeld, která spravuje část území brdských Hřebenů.



„Na prvním místě žebříčku bych viděl sportovní aktivity jako je běh, cyklistika, turistika a lyžování. Hned v závěsu jsou houby a ostatní lesní plody, což je řekl bych takový český fenomén, kdy se lidé chovají často až jako šílenci a najíždějí do lesa ještě potmě, jen aby byli první a sesbírali co nejvíce hub,“ říká Pernica. Největším problémem jsou odpadky v lese. Společnost to stojí desítky tisíc korun ročně, které vydá za úklid po neukázněných lidech. Dalším problémem je vjíždění a stání motorových vozidel na lesních cestách.

„Tím nám lidé znemožňují dostat se pro dřevo do lesa. Často musí naše kamiony najet i několik desítek kilometrů, než se dostanou ke skládkám, a to samozřejmě s sebou nese zvýšení nákladů. Problém nám pak vzniká i u odběratelů, kteří nám stanovují určité hodiny dojezdu a netrefíme – li se do těchto intervalů, pak záleží na libovůli obsluhy na příjmu dřeva, zda nás do závodu pustí nebo ne. Vznikají prostoje, a to jsou opět další náklady. Návštěvníci si musí uvědomit, že les je vlastně továrna na dřevo a že se tam normálně pracuje,“ vysvětluje Pernica.

Markéta Lišková, Šárka Spáčilová