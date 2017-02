Umělecký kovář Michael Šimek: Moje skulptura se objeví blízko Příbrami

Příbram – Je pondělí ráno. V kovářské dílně příbramské waldorfské školy na Březových Horách je kupodivu klid, žádné klepání, cinkání a hlahol učňů. Hraje tu hudba a kovářský učitel Michael Šimek se sklání nad stolem a něco kreslí, zapisuje. „Tu hudbu vypnu. Když je tu ticho, tak mi ty myšlenky úplně bzučí v hlavě. S hudbou je to snesitelnější," říká zamyšleně bývalý učeň, student a současný učitel praxe zmíněné školy.

Před několika dny se vrátil z Thajska. Ale z pohledu praxe byl mnohem důležitější jeho nedávný měsíční pobyt v New Yorku u známého sochaře Alberta Paleyho, jehož obří sochy s nádechem východní kultury zdobí tamní pobřeží. Nebyla to tak trochu dovolená? „To ani náhodou. Ale přivezl jsem si spoustu nových nápadů, protože jsem mohl projít všechny možné pozice od navrhování přes výrobu dané realizace, práce s investory a v neposlední řadě i představování té dané práce. Viděl jsem to z jiného úhlu," povídá Michael Šimek.

K Albertu Paleymu se dostal přes jeho kurátora, ale není to prý tak jednoduché, jak to vypadá. „Byl to zdlouhavý proces. Albert viděl u mojí práce nějaký potenciál. A zjistil jsem, že máme oba podobnou historii. Taky začínal jako řemeslník, poté se stal učitelem a má hodně blízko k japonské filozofii. Hodně v Japonsku pobýval a vystavoval. To je také jedna z možností, která rozhodla o mojí cestě za ním," uvažuje umělecký kovář. Plánuje svou zkušenost aplikovat v kovářské dílně. Rodí se nová studie, v níž si Michael Šimek vyzkoušel nové technologické postupy. „Ty budu uplatňovat při práci pro studenty i u mých nových skulptur," snaží se kovář neprozradit konkrétní plány.



Přesto se ptáme, zda hodlá veřejnost překvapit nějakou novinkou. „Určitě. Na tento rok připravuji několik nových projektů, včetně realizace skulptur, jedna bude i v blízkosti Příbrami. Budu také přednášet na školách, kde chci studenty seznámit s celým procesem, od začátku myšlenky až po následnou realizaci. Také chci část osvěty věnovat veřejnosti, protože lidé se pořád bojí dát si železo do domu," snaží se zbořit mýty. Železo považuje za velice plastický materiál, který dovolí vytvářet úžasné struktury, na co se tedy podle jeho slov držet strohých a zažitých vzorů.