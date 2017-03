Rožmitál - Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice v Rožmitále pod Třemšínem, zaslal vyhodnocení únorového počasí.

Únor byl tentokrát nejteplejším měsícem zimy 2016/2017, kdy zcela roztála sněhová pokrývka a byli jsme občas svědky již typického předjaří. Jako celek vyšel po zhodnocení teplotně silně nadnormální a srážkově normální, když průměr teploty 0,9°C je 3,1°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 37,3 mm představuje 93% normálu.

V období od 1. do 12. 2. převažoval ještě zimní ráz počasí, první 2 dny mrzlo i přes den a na zemi ležela sněhová pokrývka o výšce ještě 24 cm. Dne 2. 2. se při mrznoucím dešti tvořila nebezpečná ledovka, která naštěstí roztála již v 11,30 hodin. Až do 5. 2. každodenně pršelo, i když jen slabě. Ve dnech 3. až 5. 2. k tomu přibyly i mlhy. Vlivem následného vzestupu denních teplot až na 7,5°C dne 5. 2. se sněhová pokrývka ztenčila o 10 cm, avšak zásluhou stálých nočních mrazů leželo i k 12. 2. ještě 13 cm hutného a zledovatělého sněhu. Navíc od 8. 2. opět mrzlo i přes den. Zároveň od 6. 2. bylo beze srážek.

V období od 13. do 16. 2. proběhla řada nádherných, zcela jasných dní což přineslo sice vzestup denních teplot až na krásných jarních 12,3°C dne 16. 2., na druhé straně klesaly zároveň noční teploty hlouběji pod bod mrazu, přičemž teplota naměřená dne 14. 2. ráno o hodnotě -10,5°C (při zemi -13,8°C) byla i nejnižší teplotou v měsíci. Sníh proto držel i nadále a ještě 16. 2. jsme naměřili jeho výšku 11 cm.

Ve dnech od 17. 2. až do konce měsíce se počasí zásadně změnilo. Silně se oteplilo a zpočátku až do 23. 2. nemrzlo ani v noci. Časté byly dešťové srážky, např. 20. 2. spadlo 8,4 mm vody. Pak se přidaly od 21. do 24. 2. silné až bouřlivé větry. To vše způsobilo, že již 21. 2. ráno ležely jen zbytky sněhu a sněhová pokrývka pak pokojně zcela roztála. Dne 23. 2. jsme naměřili i nejvyšší teplotu měsíce, totiž 13,5°C. Únor se s námi rozloučil vydatným deštěm a silným větrem (spadlo 13,5 mm srážek).

Je tedy vše dostatečně připraveno k nástupu jara. Ovšem pozor na výstižnou pranostiku: „Když únor vodu spustí, hned mu jí březen v led zhustí." Musíme jen doufat, že letos nebude tato pranostika tak úplně platit a jaro v klidu i s dostatkem kapalné vody nastoupí. Kéž se tak stane!

