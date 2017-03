Uzavírka Vranovic se posouvá o několik týdnů

Příbramsko – Řidiči na silnici mezi Příbramí a Rožmitálem musejí počítat s objížďkou Vranovic. Průjezd obcí měl být podle původního plánu uzavřen už od této soboty. Obecní úřad Vranovice ale na svých webových stránkách vyvěsil nový termín objížďky obcí.

Objížďka - ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Uzavírka silnice I/18 přes Vranovice má začít až v úterý 18. dubna a podle původního harmonogramu prací potrvá zhruba půl roku do 31. října. Důvodem je oprava mostu přes Podhůrecký potok ve vsi.

Most na jednom z nejfrekventovanějších tahů přes okres čeká demolice s úpravou silnice a stavba nového mostu.7

Objížďka potrvá do října

Po celou dobu povede osobní automobilová doprava po objízdné trase v obou směrech. Řidiči si po trase zajedou přes 14 kilometrů. Objížďka bude vedena z Bohutína přes Vysokou u Příbramě do Narysova a pak na Třebsko, Strýčkovy, Nesvačily a do Rožmitálu.

Komplikovanější to budou mít řidiči náklaďáků. Ti si cestu po objízdné trase ještě více prodlouží. Objížďka bude dlouhá téměř 41 kilometrů a začne už v Příbrami, odkud pojedou do Milína, kde najedou na strakonickou silnici a musí dojet až do křižovatky u Letů na Písecku. Tam vyrazí do Mirovic a odsud dále ve směru na Počaply, Březnici a nakonec do Rožmitálu pod Třemšínem.