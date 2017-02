V Brdech budou v příští sezoně běžecké tratě

Příbramsko - Zima sice dospěla ke svému konci, ale milovníci zimních sportů už musí myslet na tu příští. Chráněná krajinná oblast Brdy totiž v ideálním počasí poskytuje spousty sportovních aktivit zvláště pro milovníky běžek.

A ti si v době, kdy na Brdech vládlo opravdu pěkné počasí na běžky, stěžovali na to, že jim lesní technika ničí stopy.

Nakonec vše ale urovnala schůzka starosty Příbrami Jindřicha Vařeky s ředitelem hořovické divize Vojenských lesů a statků Petrem Švadlenou. Vojenské lesy slíbily zachování běžeckých stop v komunikacích, které momentálně nepotřebovaly při hospodaření. Pro další zimní sezonu se ale rýsují ještě zajímavější podmínky pro vyznavače bílé stopy.

Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov na Příbramsku si je vědoma, že většina běžkařů si v případech sněhové nadílky poradí sama a hojně využívá lesní cesty a průseky v Brdech, které nejsou v zimě využívány v rámci lesní hospodářské činnosti. Vedle toho je ale názoru, že by bylo dobré vytvořit páteřní lyžařskou trasu i pro veřejnost z širokého okolí Brd a naplňovat tím propagaci a oživení destinace Brdy v zimě. CHKO Brdy totiž navštěvují lidé ze širokého okolí.

„Je třeba vyřešit absenci sociálního a technického zázemí výchozích bodů z parkovišť na okraji CHKO Brdy. Návrh Destinační agentury Brdy bude vycházet ze stávajícího aktuálního stavu, kdy lze jen těžko očekávat výraznou změnu pro příští sezonu. Trasa by měla vycházet z příhodných míst, neměla by s ohledem na údržbu být příliš komplikovaná, ale měla by být dostatečně atraktivní a měla by být v kontextu se Správou CHKO Brdy, hospodařícími subjekty a v případě možnosti i s turistickým značením tras, které by se daly částečně využít pro zimní podmínky," uvedl Vladimír Král, ředitel Ekologického centra Orlov.

Podle něj by měla vzniknout nádherná Brdská magistrála, jejímž středobodem bude oblast Toku a Jordánu. Magistrála propojí Brdy z jednoho konce na druhý a na vstupních bodech bude vždy základní zázemí pro turisty.

Běžkaře z Berounska a Hořovicka láká také blízkost brdských lesů. I oni se často prohánějí na zdejších bílých stopách.

Pokud jsou ale vhodné sněhové podmínky, na Berounsku se lidé vydávají na udržovanou běžkařskou stopu kolem berounského golfu.

O běžkaře se v zimě umí postarat i v Kladně. Stroj na vytváření běžeckých stop mají v Kladně už osm let.

„Letos jsme dlouho váhali s jeho využitím, protože zařízení je velmi těžké. Je potřeba, aby byla souvislá vrstva sněhu kolem třiceti čtyřiceti centimetrů, jinak se stroj propadá. Byli jsme připraveni, nakonec jsme však stopy letošní zimu nemohli udělat," uvedl jednatel a ředitel Sportovních areálů města Kladna Marcel Kučera.

Zatímco v Kladně a ve Slaném běžecké stopy chyběly, obec Kačice na Kladensku se jimi pyšnit mohla. Jeden z místních obyvatel zde totiž vytvořil okruh dlouhý 1,4 kilometru. (kh, koč, jab)