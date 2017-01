V Dobříši začala platit vyhláška, herny končí

Dobříš – Dobříšským gamblerům ubývají místa, kde mohou pokoušet štěstí na výherních automatech. Od 1. ledna už totiž platí vyhláška týkající se zákazu heren ve městě. Tu zastupitelé schválili před několika týdny.

Ukončení všech heren je ale běh na delší trať. Některé automaty mají totiž povolení k provozu i tento rok či až do roku 2019. To Příbramskému deníku potvrdil i starosta Stanislav Vacek.



Tématem se vedení města zabývalo několikrát, přičemž spolupracovalo nejen s majiteli heren, ale také s odborníky zabývající se problematikou gamblerství. Proti hazardu ve městě vystoupila v občanské iniciativě i řada místních.



Dosud mohli hráči v Dobříši navštívit osm heren, od ledna by jich mělo zůstat šest, i ty by ale postupně do roku 2019 měly ukončit provoz.



Nelze opomenout, že pro města je provozování heren i nezanedbatelným zdrojem příjmů. Dobříšská kasa by podle Vackových odhadů přišla o zhruba čtyři až pět milionů ročně.



O zákazu heren jednali i zastupitelé v Příbrami. Přestože loni plošný zákaz výherních automatů ve městě zamítli, budou se rozporuplným tématem ještě zabývat. Podle kritiků návrhu by netolerance vůči automatům způsobila značný propad městských příjmů zhruba o 25 milionů korun, obávali se zároveň vzniku nelegálních heren.