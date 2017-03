V Dublovicích se konečně dočkají instalace semaforu

Dublovice - Problém s překračováním předepsané rychlosti v obci Dublovice, přetrvává už řadu let. Před několika roky provedené šetření prokázalo, že rychlost překračuje až 95 procent řidičů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Obci se dodnes nepodařilo zajistit opatření, které by tuto statistiku vylepšilo, a řidiči tak projíždí obcí ve vysokých rychlostech dál.

To, že auta v obci nedodržují předepsanou rychlost potvrzují obyvatelé žijící v blízkosti komunikace. „Někteří řidiči obcí doslova proletí, to slyšíme hlavně ve večerních hodinách. Samozřejmě podle zvuku nepoznáte, jestli auto jede padesát nebo šedesát kilometrů v hodině, ale to, že jede třeba ke stovce, to poznáte zaručeně. A takových tu projede mnoho za den.," uvedl jeden z obyvatel.

Také čtěte: Jindřich Vařeka: Končí období sporů, začíná doba aktivní spolupráce

Rušná silnice I/18 vede přímo středem obce. Situace tíží především maminky, jejichž děti dochází do místní školy nebo školky a při každé cestě musí silnici přejít. Neštěstí se snaží předejít také samotná škola, a tak děti, které do ní pravidelně dojíždějí autobusem, doprovází po vyučování na autobusovou zastávku učitelky.

Místní se ptají, proč nelze v obci umístit vystouplé zpomalovací pruhy nebo semafor. Jak vysvětluje starosta Dublovic Otakar Jeřicha, situace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Zpomalovací semafory

„Vystouplé zpomalovací pruhy nejsou na komunikaci této kategorie možné. O umístění zpomalovacího semaforu jsme usilovali. V roce 2013 nám však žádost zamítl krajský úřad s tím, že se jedná o komunikaci první třídy, a tak to zde není možné. Argumentovali jsme tím, že stejný semafor mají pouze o šest kilometrů dále ve stejné silnici. Bylo nám ale vysvětleno, že situace se změnila a už to není možné," uvedl.

Když tedy není možné situaci v obci řešit zpomalovacími semafory, chce obec alespoň zajistit bezpečnost chodců tzv. poptávkovým přechodem, kde by si chodec sám zastavil automobily tlačítkem na semaforu. I toto opatření ovšem v minulosti provázely problémy ze strany společnosti, která měla vypracovat projektovou dokumentaci.

Nepřehlédněte: Interna má být uzavřena do konce března

„Máme vypracované potřebné projektové materiály a během pár týdnů můžeme získat i stavební povolení, o které jsme zažádali. Následně bude třeba ještě vysoutěžit zhotovitele. I když by v dohledné době nebyl k dispozici dotační titul, myslím, že v zastupitelstvu panuje shodný názor a to realizovat tuto akci neodkladně třeba jenom z peněz obce," vysvětlil starosta. (mš)