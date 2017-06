V kapli bude sloužit mši kardinál Duka

Sedlčany - Alice Tomková má pořádnou kuráž. To zřejmě napadne každého už při letmém pohledu na zámeček, který v Příčovech na Sedlčansku přibližně rok vlastní. Elánu má ale sympatická žena na rozdávání a plánuje, jak se z 301 let staré kaple sv. Vojtěcha v přízemí zámku a postupně z celého zchátralého objektu vyloupne skvost.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.Foto: ČTK/Šimánek Vít

Nejdřív zaměřila pozornost na rekonstrukci špejcharu, zrestaurování soch svatých – Jana Nepomuckého, Václava, Františka a Immaculaty. V rukou akademického sochaře jsou také vchodové dveře. Na původní místo by se měly vrátit do 26. srpna, kdy bude v kapli celebrovat mši svatou kardinál Dominik Duka. Více uvedla majitelka zámku v rozhovoru.



Co vás vedlo k zakoupení zámečku na Sedlčansku? Máte k regionu nebo k jinému místu Příbramska osobní vztah?

Moje babička a prababička pocházely z Příbrami. Vlastnily hodně polností, bydlely v Pražské ulici v Příbrami, kde jim patřily dva domy a statek v místě dnešního parkoviště u sběrných surovin. Můj tatínek velmi rád zase vzpomíná na sad. Když přišli k moci komunisti, tak nám všechen majetek sebrali. Celé moje dětství jsme jezdili do Višňové na chalupu, kterou tam rodina koupila. Po roce 1989 jsme plánovali, že zachráníme nějakou památku – měli jsme na mysli boží muka nebo křížovou cestu. Nakonec po letech volba padla na příčovský zámek. Proč? Když přijdete do kaple, tak vás dostane. Je velmi zdobná. Jste tak očarováni místem, že spolu s ní koupíte i ten zbytek, který je v žalostném stavu.

Dokážete odhadnout, kolik rekonstrukce bude stát?

Odhady existují, ale stejně se budou lišit. Když tady byl například stavební inženýr, tak nedokázal úplně ani on zjistit stav krovů. A protože nejsou v pořádku, tak se rozestupují boční strany celé stavby. Každý krok na sebe váže řadu dalších věcí. Navíc mají ke všemu hlavní slovo památkáři. Ale než s vámi začnou památkáři, jejichž vyjádření potřebujete ke stavebnímu povolení, vůbec jednat, tak musíte mít zpracovaný například stavebně-historický průzkum celé památky. Tři měsíce z tohoto důvodu na zámku byl doktor z národního památkového ústavu… a desetitisíce jen letí. Geodetické zaměření krovů 55 tisíc, mykologický průzkum 25 tisíc, a tak bych mohla pokračovat. Památkáři mají pod dohledem stavbu, vnitřní mobiliář kaple a třetí zahradu. Není to vůbec jednoduché.

A do čeho jste se pustila teď?

Do dílčích věcí, ke kterým mi stačí jen závazné stanovisko bez stavebního povolení. Konkrétně jsou u restaurátorů dveře do kaple nebo sochy svatých, které byly napadeny červotočem. Možná se podaří zrestaurovat ještě oltářní obraz. Na podzim by se měla měnit všechna okna v kapli a všechny vnitřní dveře. Na řadu by v příštím roce mohl přijít špejchar, kdy se pokusíme získat dotaci ministerstva zemědělství. Střecha zámku si vyžádá náklady kolem 4,5 milionu korun, ale k tomu musíme mít navíc stavební povolení. Takže přednost dostává sýpka, která by sloužila jako malé muzeum s exponáty a dokumenty vztahujícími se k Příčovům a okolí.

Jak se vám podařilo do malých Příčov dostat kardinála Duku?

Význačný český historik, archeolog a spisovatel Petr Sommer napsal knihu Kostely Sedlčanska, na které spolupracoval s fotografem Martinem Steckerem. V ní zachytili 28 církevních památek a předmluvu k publikaci napsal Dominik Duka, s nímž se zná. Sommerovi zase mají přátelské vztahy s mými rodiči. Proto jsem pana kardinála prostřednictvím Sommerových požádala, zda by do Příčov nepřijel při příležitosti 300. výročí vysvěcení příčovské kaple. Loni vhodný termín kardinál nenašel, ale slíbil to na letošek. Vycházeli jsme z toho, aby se datum blížilo vysvěcení příčovské kaple, k němuž došlo dvanáctou neděli po sv. Duchu.

Bude kaple sloužit i při jiných příležitostech veřejnosti?

S tím počítám. Zámecká kaple je církevní stavbou a měla by i z historického pohledu sloužit veřejnosti. Bylo tomu tak i dříve, protože ve vesnici nebyl jiný svatostánek a zámek byl spjat s poplužním dvorem. Přála bych si, aby se v kapli konaly svatby, křty a bohoslužby – při pouti, na Štědrý den a podobně. První vlaštovky se již objevily – loni jsme uspořádali v kapli čtyři adventní koncerty. Do manželství v kapli vstoupí snoubenci 2. září. Využívat by se mohla i zahrada. Ještě před rokem v ní rostly jen obrovské kopřivy a byly v ní staré uschlé stromy. Za tu dobu se přece jen něco udělalo. V loňském roce jsme v ní po bohoslužbě uspořádali divadelní představení. Protože jsem povoláním lékařka – dermatoložka, tak jsem při té příležitosti zájemcům kontrolovala dermatoskopem kožní znaménka.

Marie Břeňová