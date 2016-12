V lednu vydraží příbramští radní domy v Březnické ulici

Příbram – Vedení okresního města se za několik týdnů zbaví zchátralých budov v Březnické ulici. Zájemci je mohou vydražit během lednové aukce v bývalé budově Rudných dolů.

Březnická ulice v Příbrami. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Příbramskému deníku to potvrdil starosta Jindřich Vařeka. „Už jsme vybrali dražitele. Ono to mohlo být teoreticky i do konce roku, ale asi by to bylo nevhodné. My bychom rádi, aby to vešlo v co největší známost," dodal starosta.



Za prodej budov by tak do městské kasy mělo přibýt necelých pět milionů korun. Město nevlastní všechny bytové domy, v části má jen podíly, protože některé byty si lidé koupili. V domech na čtyřech číslech popisných je dohromady 18 bytů, tři mají soukromé vlastníky, přičemž pět bytů je volných.



Opozice prodej kritizovala. Tento krok se může jevit jako zbytečné zbavování se majetku, který se navíc v posledních letech neustále tenčí. V Příbrami totiž zbylo z původních 10 tisíc městských bytů asi 630. Vedení radnice poukazuje na to, že rekonstrukce by stála téměř 16 milionů korun, návratnost byla spočítána na 70 let.



Podle radního Václava Dvořáka by „černý Petr", tedy rekonstrukce či demolice, neměl zůstat v rukou města.



Někteří zastupitelé se také obávají toho, že nový majitel domy zbourá a na pozemcích postaví například mnohapodlažní budovu.



To, že by obyvatelé dražených domů skončili na ulici, se prý lidé bát nemusí. „Někteří chtějí setrvat i za podmínek, že se dům bude prodávat, některým byl přidělen sociální byt a někteří si sami sehnali vlastní bydlení. O všechny klienty je postaráno, nikdo na ulici nezůstane," řekla už dříve místostarostka Alena Ženíšková.