V Příbrami shořel zametací vůz, škoda je půl milionu.

Milín – Jen co sluníčko začne hlásit příchod jara, kromě ptactva se z venku pravidelně ozývá kvílení motorek z nejbližší rovnější silnice. To se v člověku něco pohne a není síly, která by udržela majitele a jeho čmoudící milenku na místě. Který z motorkářů by dal přednost teplým bačkorám a domácí pohodě před vůní dálek, kterou v člověku vyvolává z mládí důvěrně známý dým z výfuku?