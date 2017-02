V regionu regionu přibudou dvě stovky pracovních míst, firmy staví výrobní haly

Region - Průmyslové zóny se v regionu významnou mírou podílejí na zaměstnanosti. Například další pracovní místa na Příbramsku by měla zajistit firma, která v Parku Evropská staví halu na výrobu filtrů. Hotová by měla být do konce roku. To Příbramskému deníku potvrdil starosta Jindřich Vařeka.

Se společností, která přechází z Dobříše, má mít vedení města podepsané veškeré smlouvy potřebné pro zahájení činnosti. „Od ledna 2018 by mělo v Příbrami najít místo sedmdesát až devadesát lidí. Bude se jednat o výrobu skládaných a šitých filtrů. Tedy lehounká výroba nezatěžující životní prostředí," upřesnil Vařeka. Halu postaví společnost na pozemcích Parku Evropská. „Pozemky města na něj navazují. Tím pádem se otevírá možnost, aby se jejich pozemky propojily s pozemky města. Vytvořilo by se tak místo pro další halu," dodal starosta. Trh práce na Příbramsku se podle radních výrazně oživil. To dokládají i několika statistikami. „Za poslední dva roky klesla nezaměstnanost o třicet procent. To je zdaleka nejvíc oproti všem jiným středočeským městům. Počet volných pracovních míst se za stejné období zvýšil čtyřnásobně. V rámci všech větších měst v kraji má Příbram v poklesu nezaměstnanosti prvenství," tvrdí starosta. I přesto patří Příbram ke středočeským městům, která se potýkají s největším počtem nezaměstnaných. Ve výkupu pozemků proto chtějí radní pokračovat. Usilují o spojování pozemků zejména v oblasti Balonky. BEROUNSKO V Berouně je situace trochu odlišná. Město totiž nevlastní žádné pozemky, které by mohlo nabídnout investorům pro výstavbu výrobních hal či skladů. „V rámci vytváření pracovních příležitostí jsou do územního plánu zahrnuty rozvojové plochy ve východní části města, které jsou určeny pro výrobní sféru. Jde o soukromé pozemky řádově v desítkách hektarů nad čerpací stanicí za veterinární ošetřovnou," uvedla tisková mluvčí Městského úřadu Beroun Jitka Soukupová. Jedna z největších průmyslových zón v berounském regionu je v katastru města Žebrák. Nyní se zde v blízkosti dálnice D5 připravuje na rozjetí provozu nová hala firmy Meinhart Kabel, která stále nabírá nové pracovníky. Nový výrobní závod zde staví americká společnost Solar Turbines. V současné době hledá sto až 150 lidí. Ti budou testovat a sestavovat obří průmyslové turbíny, které vyrábějí energii třeba na ropných plošinách nebo v afrických nemocnicích. Závod v Žebráku se otevře za několik měsíců a lidé se mohou hlásit o práci už nyní. RAKOVNICKO V Novém Strašecí na Rakovnicku by se nové firmy mohly založit v bývalém areálu Hamira. Pokud bude schválen nový územní plán, počítá se nově i s průmyslovou zónou severozápad, to znamená směrem na Rakovník. Přímo ve městě Jesenice ani kolem něj se ale v nejbližší době s výstavbou průmyslové zóny nyní nepočítá.



Autor: Kateřina Chourová, Redakce