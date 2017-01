V Sedlčanech přibyli záchranáři kvůli zavřené interně

Sedlčany – V reakci na nedávné uzavření interny sedlčanské nemocnice posílila od nového roku Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje výjezdovou základnu v Sedlčanech. Zajistila tak včasný převoz pacientů na interní oddělení nemocnic v Příbrami a Benešově.

„Garantujeme tím občanům Sedlčanska, že o ně bude postaráno a že jim v krajských nemocnicích poskytneme potřebnou kvalitní péči," uvedla hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná.



„Analýza situace v posledních týdnech minulého roku ukázala, že by na Sedlčansku kvůli potřebným převozům jeden sanitní vůz chyběl v průměru na dvě hodiny denně. Proto jsme se rozhodli posílit přes den výjezdovou základnu v této oblasti o jednu posádku rendez-vous," vysvětlil náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Martin Kupka.



Od pondělí jsou tak v Sedlčanech přes den k dispozici tři posádky, z toho jedna posádka rendez-vous a dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci. V noci slouží dvě posádky – jedna posádka rychlé zdravotnické pomoci a jedna posádka rychlé lékařské pomoci. „Vypomáhat s převozy však bude připravena i výjezdová základna v Krásné Hoře," doplnil ředitel středočeské záchranky Martin Houdek.

Provoz interní ambulance pro pacienty Sedlčanska není v městské nemocnici přerušen. Pacienti jsou přijímáni v pracovní dny v době od 7 do 15.30 hodin.



Společnost Mediterra v prosinci oznámila, že jde o uzavření dočasné. Informace o znovuotevření ale chybí. Budoucnost nemocnice se dotkne spádového území Sedlčanska, v němž žije 26 tisíc lidí. Společnost nyní sestavuje pracovní skupinu, která by měla do března přijít s dlouhodobým řešením, jakým směrem se bude interní oddělení ubírat v souladu s regionem a potřebami lidí.