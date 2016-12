Vánoce za mřížemi: vězni povečeří řízky se salátem, kaplanka odslouží mši

Příbram – Na Vánoce myslí všude, ani vězení není výjimkou. Na nejkrásnější svátky v roce se připravují i trestanci v bytízské věznici. Štědrý večer má i za mřížemi svou pravidelnou podobu, nechybí mše a sváteční večeře.

Vězni mají dočasně povolenou vánoční výzdobu kulturní místnosti a ložnic.„Výzdoba slouží jen pro takové zpestření a připomenutí si vánočních svátků a na výzdobou vězňů dohlíží odborní zaměstnanci věznice. Ke štědrovečerní večeři je pro vězně připraven bramborový salát s řízkem a k tomu vězni dostávají vánoční balíček s ovocem a cukrovím. Dávání si dárků mezi vězni je individuální záležitostí, ale podle jejich slov si dárky nedávají," sdělila Příbramskému deníku mluvčí věznice Zdenka Ehrenbergerová.



O duchovnější rozměr se během svátků postará tamější kaplanka, která i letos připravuje pro odsouzené vánoční mši.



Ti nejšťastnější dokonce mohou prožít svátky doma se svými blízkými. „Ale to jen to v případě úspěšného plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu může ředitel věznice formou odměny přerušit výkon trestu odsouzenému až na 20 dnů během kalendářního roku. Tato doba přerušení se počítá do výkonu trestu. Jelikož se jedná o velmi výjimečnou formu odměny, je málo pravděpodobné, že některý odsouzený z Věznice Příbram stráví vánoční svátky v kruhu svých blízkých," dodala Ehrenbergerová.



Zaměstnanci, kteří jsou ve službě, tráví Vánoce plněním svých pracovních a služebních povinností, jako by se jednalo o všední pracovní den. Služební a profesní nároky vyžadují plnou profesionalitu za každé situace, tedy i o vánočních svátcích.



Díky směnnému provozu se nestane, že by byl zaměstnanec o Štědrý den úplně připraven. Ti, kteří pracují přes den, jsou večer doma. Mají tak možnost jej strávit s rodinou. Naopak zaměstnanci z noční směny, kteří tráví večer v práci, mohou příchod Ježíška oslavit odpoledne. Někdo si jej udělá i den předem nebo naopak s denním zpožděním.